VÍDEO: Bocalom apresenta frota de veículos da limpeza pública, mas veículos pertencem a empresa privada

Nesta quarta-feira, 01, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) apresentou na frente da prefeitura a frota de veículos que realizam a coleta de resíduos sólidos da capital.

No evento, prestigiado por autoridades, secretários, assessores e servidores, Bocalom apresentou a frota de veículos novos, entretanto, os caminhões coletores não pertencem à prefeitura de Rio Branco.

Na verdade, a nova frota pertence 100% à empresa Limpebras Engenharia Ambiental LTDA, que aufere da prefeitura aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, e atualmente maneja uma disputa judicial milionária contra a empresa Quebec Construções e Tecnologia S/A. Ambas brigam pelo contrato milionário. O contrato anual com a prefeitura é de R$ 20 milhões, aproximadamente.

Veja o vídeo:

No evento que ocorreu nesta manhã, o prefeito apresentou a frota de caminhões que, em verdade pertence à empresa LIMPEBRAS que realiza a coleta e transporte de resíduos sólidos regulares, coleta e transporte dos resíduos em contêineres/brooks, manutenção e higienização de contêineres, diz trecho do contrato milionário.

Recentemente, o prefeito Tião Bocalom autorizou o “pagamento extra” de R$ 277.474,49 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a favor da empresa Limpebras Engenharia Ambiental LTDA, através de Termo de Reconhecimento de Dívida.

O pagamento ocorreu através da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, por meio do Extrato do Termo de Reconhecimento de Dividas nº 01/2022, “em virtude da prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos no período de 25 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021, cujo o pagamento não foi processado à época própria“, diz a publicação assinada pelo secretário Joabe Lira, no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, fls. 112, edição 13.288, de 19.05.2022.