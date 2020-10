Bocalom apresenta propostas para a saúde e para a geração de emprego durante debate

O candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), abriu o debate realizado na noite de sexta-feira, 30, com propostas para a área de saúde, geração de emprego e renda, enquanto adversários tentavam fazer ataques a plataforma de campanha dele.

Bocalom apontou para a necessidade de ampliação do horário de atendimento das unidades de saúde, buscando atender o trabalhador no período da noite, além de reafirmar o compromisso com o fim das filas e a necessidade de se chegar de madrugada em um posto de saúde para conseguir uma ficha para atendimento.

“Em meu governo, na saúde básica, vamos contratar médicos, buscar um acordo para acabar com as filas, comprar medicamentos a preços justos. Vamos colocar o Programa de Saúde da Família como ele deve funcionar, com agentes comunitários de saúde indo regularmente em cada casa, o paciente acamado receberá a visita do médico e aquele que pode for ao posto de saúde será atendido no horário marcado. Vamos cuidar da saúde do trabalhador, as nossas Uraps e Centros de Saúde estarão abertos até às 22h para que o trabalhador possa fazer sua consulta”, explicou o candidato.

Para Bocalom, o desenvolvimento da zona rural e da zona urbano andam juntos no crescimento econômico da cidade, por isso ele também defendeu a necessidade de buscar a ampliação de matriz econômica de Rio Branco por meio de modelos adotados em outras cidades.

“Precisamos de Deus, precisamos de nossa saúde e precisamos de dinheiro. Viver é realizar sonhos e sonhos, em sua grande maioria, não se realizam sem dinheiro, então precisamos criar o ambiente para que a gente possa ter trabalho e renda para as pessoas. A nossa Rio Branco continua pobre por falta de um programa de governo, por falta de uma matriz econômica para que se possa gerar emprego e renda, e acredito que o campo vai ajudar a resolver esse problema”, detalhou.

Ao final, o candidato apontou que até mesmo as pesquisas que sempre o prejudicaram não estão conseguindo esconder o crescimento que ele está conquistando. Em levantamentos anteriores, as pesquisas apresentavam números fora da realidade.

“Obrigado a todos que acreditam no sonho de mudança, sonho de nosso povo, de que gestores sejam obrigados a dar exemplo, e me orgulho muito de ter sido prefeito, secretário de estado e nunca ter respondido nenhum processo de malversação do dinheiro público. Vamos moralizar a gestão pública de Rio Branco. Tanto as ruas como as pesquisas mostram que Bocalom está crescendo. Conversando com as pessoas nas ruas sinto que é a nossa vez, a vez da mudança”, afirmou Bocalom.