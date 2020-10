Senadora Mailza recebe título de Cidadã Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Náuas

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) é a nova Cidadã Cruzeirense. O título, entregue nesta quinta-feira (29) no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, é concedido a personalidades que não são de Cruzeiro, mas tem um serviço prestado ao município. No primeiro ano de mandato, Mailza destinou mais de R$ 6 milhões em emendas para a região.

A parlamentar reforçou a importância de receber a homenagem, agradeceu e disse que a honraria é o maior reconhecimento que uma pessoa pode receber de uma comunidade. “Sinto-me muito honrada em receber esse título indicado pelo vereador do nosso partido (Progressistas), Elenildo Nascimento. Isso demonstra o reconhecimento do nosso comprometimento com o município e com a região”, disse.

Durante o discurso, Mailza fez um balanço das ações do seu mandato voltadas para Cruzeiro. Entre as ações estão a liberação de R$ 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil) em emendas já pagos para a saúde, distribuídos assim: R$ 1,2 (um milhão e duzentos mil) foi para humanização e acolhimento da Maternidade e Hospital do Juruá; R$ 1 milhão, para combate ao coronavírus e R$ 350 mil para a Ufac – Campus Floresta fabricar máscaras e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Além dos recursos pagos a Saúde, Mailza também destinou mais de R$ 4 milhões em emendas para assistência social, combate a violência contra mulher e pesca, sendo R$ 1,6 (um milhão e R$ 600 mil) para construção da Casa da Mulher Brasileira, R$ 1 milhão para construção de casas populares; R$ 250 mil para Casa de Acolhimento Lar Ester Cameli, R$ 220 mil para compra de um veículo para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro do Sul (APAE); R$ 200 mil, compra de um veículo e custeio Lar Vicentino e R$ 100 mil para Casa Abrigo do Juruá.

A parlamentar destinou ainda R$ 410 mil para Colônia de Pescadores de Cruzeiro, sendo R$ 150 mil para compra de uma camionete e R$ 260 mil, compra de uma fábrica de gelo.

“O momento é de muita emoção porque o título me concede a honra de ser, de fato uma cidadã cruzeirense. Gratidão a todos os vereadores e ao povo de Cruzeiro em me considerar filha desta terra. Isso demonstra o reconhecimento do nosso comprometimento com o município e com a região” agradeceu.

Mailza falou ainda que o título reforça ainda mais a responsabilidade de trabalhar em busca de melhorias para o município. “A honra de me tornar cidadã cruzeirense me faz refletir, com mais cuidado, sobre as responsabilidades do meu mandato no Senado para com o povo desta cidade”, finalizou a senadora.