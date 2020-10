Progressistas divulgam nota em apoio ao deputado Nicolau Junior

Líderes do partido no Acre assinam a nota e destacam confiança no trabalho do presidente da Aleac.

O Partido Progressistas/Acre vem a público manifestar confiança no trabalho desempenhado pelo deputado estadual Nicolau Júnior a frente da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Como cidadão e homem público, se disponibilizou a colaborar com a Polícia Federal por meio do fornecimento das informações necessárias com clareza e transparência.

A atuação político-parlamentar de Nicolau é pautada pela seriedade e responsabilidade com a população acreana.

Nosso partido tem compromisso ético com todos, uma vez que somos contra qualquer tipo de desvio de agente público no exercício da função e reiteramos que os atos da presidência da Assembleia Legislativa são acompanhados e fiscalizados pelas instituições competentes, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE), Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos que aprovaram as contas do exercício do mandato em 2019.

O Progressistas apoia as instituições e reafirma seu compromisso com a defesa da Constituição e da democracia, acreditando que no decorrer do andamento das investigações, ficará comprovada a probidade, moralidade administrativa e honra do deputado estadual e cidadão Nicolau Júnior.

Rio Branco, AC, 29 de Outubro de 2020

Diretório Estadual do Progressistas do Acre

Mailza Gomes – Senadora da República e presidente do Progressistas/Acre

José Bestene – Deputado Estadual

Ghelen Diniz – Deputado Estadual