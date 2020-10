Destaque em debate do Sinspjac, Bocalom garante remunicipalização do saneamento básico e água nas torneiras

Mais uma vez Tião Bocalom (Progressistas) foi destaque em novo debate entre os concorrentes à Prefeitura de Rio Branco no pleito deste ano. Desta vez, o encontro foi promovido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre (Sinspjac) na quarta-feira, 28. Além de ser o único a apresentar propostas concretas para a próxima gestão, o prefeiturável garantiu a remunicipalização do saneamento básico para atender toda a população, resolvendo o problema do abastecimento de água.

“Infelizmente as estações de tratamento de água e esgoto não cumprem seus papéis. A água está sendo jogado in natura, e as torneiras estão secas. Não é justo a população passar por necessidade, água é saúde e vida. Com bom gerenciamento dos recursos públicos e novos de meios de arrecadação, faremos as melhorias necessárias para que a população tenha água em casa todos os dias. A remunicipalização do Depasa é um objetivo que cumprirei se eleito”, enfatizou o progressista.

Ele lembrou que pouco mais de 20% da cidade é atendida com a coleta e tratamento de esgoto, o que favorece a proliferação de diversas doenças nas comunidades carentes. Ao falar sobre Educação, Bocalom destacou que a meta é abrir cinco mil novas vagas de creche escolar até 2024 para aumentar a oferta, com a construção de novas unidades, além da ampliação das existentes e criação de escolas centralizadas com postos de saúde nas diversas comunidades rurais da capital.

“Vamos olhar com muito carinho para a Educação desde a creche porque é isso que garantirá um futuro melhor para as nossas crianças. Também haverá uma ampliação de vagas no Ensino Fundamental e criação da disciplina de Empreendedorismo com a intenção de criar nos pequenos a cultura do próprio negócio. É necessário mudar esta cultura de estudar e formar para virar servidor público. Forneceremos uniformes e material às famílias humildes”, afirmou Bocalom.

O candidato salientou ainda que os alunos da Rede Municipal de Ensino também serão atendidos com transporte escolar por meio de ônibus, já que os ramais da capital receberão manutenção durante todo ano para que haja trafegabilidade no inverno e verão. “Tenho muita experiência para fazer as mudanças que Rio Branco precisa, fui prefeito três vezes, secretário de Estado e empreendedor. Quero colocar à disposição do povo minha vontade de melhorar a vida de todos”.