“Eu saí de casa uma vez para encontrar umas amigas e fui parar na frente do Palácio [Rio Branco] onde estava ocorrendo o Slam, e eu fiquei impressionada porque eu assistia pelo Facebook, mas não sabia que isso existia aqui no Acre. Acabou que eu fiz o meu rolê no Slam, e descobri que no outro dia teria outro campeonato, então eu fui novamente e comecei a me interessar, a escrever as poesias para participar e descobri que tinha um só para mulheres competirem”, comentou.