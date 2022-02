Boletim registra mais três mortes pela Covid-19 no Acre neste sábado

Mais três mortes pela Covid-19 foram confirmadas no boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) deste sábado (12). Novos casos de infecção pelo coronavírus foram 57, depois de vários dias registrando alta. O número de infectados saiu de 110.373 para 110.430 e o de mortes aumentou para 1.917.

Subiu para 84 o número de exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Em todo o estado há 81 pessoas internadas, das quais 80 com teste positivo, conforme o boletim.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 80%. Dos 30 leitos de UTI existentes, 24 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 110.373 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 212, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,8%.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 38 Assis Brasil 24 Brasiléia 45 Bujari 17 Capixaba 17 Cruzeiro do Sul 180 1 Epitaciolândia 37 Feijó 66 Jordão 2 Mâncio Lima 34 1 Manoel Urbano 15 Marechal Thaumaturgo 13 Plácido de Castro 21 Porto Acre 40 Porto Walter 7 Rio Branco 1.125 1 Rodrigues Alves 14 Santa Rosa do Purus 7 Sena Madureira 85 Senador Guiomard 43 Tarauacá 49 Xapuri 33 Total 1.917 3

Mortes

Os óbitos registrados no boletim ocorreram em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Mâncio Lima, todos com idades acima de 70 anos.

Vítimas

Natural de Cruzeiro do Sul, F.O.C, de 83 anos, foi internado no dia 10 de fevereiro e faleceu no dia 10 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá.

Natural de Rio Branco, I.M.N, de 78 anos, foi internado no dia 10 de fevereiro e faleceu no dia 11 de fevereiro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia.

Natural de Mâncio Lima, F.C.S, de 71 anos, foi internado no dia 6 de fevereiro e faleceu no dia 8 de fevereiro, no Hospital Regional do Juruá.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 2.564

Xapuri – 1.712

Tarauacá – 1.615

Mâncio Lima – 1.577

Acrelândia – 1.537