Justiça do AC sobe para R$ 1,7 mil valor de pensão para mãe de Johnliane de Souza: ‘nunca me deram nada’

“Ainda vão recorrer, não sei como vai ficar, já era para estarem me ajudando há muito tempo porque não tenho emprego. Nunca me deram nada, não me pagaram nenhum real. Tive que mudar minha vida toda, me mudar, comprar outro lugar porque não aguentei morar na casa. Só quero o que é meu de direito”, desabafou.

“Vendi minha casa mais barato, essa outra estou arrumando com a ajuda do meu filho. Mas, ele tem a vida dele e não pode me ajudar muito. Tudo mudou, eu morava com ela, faço salgados para vender. Meu filho trancou a faculdade na Bolívia para ficar aqui comigo, mexeram em tudo na minha vida. Perder um filho é perder parte da gente, nunca mais vou ser a mesma”, lamentou.

A dupla foi pronunciada a júri popular em maio do ano passado pela 2ª Vara do Tribunal o Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco. Porém, de acordo com a decisão, Ícaro Pinto entrou com recurso contra a decisão de pronúncia e, por isso, o julgamento não foi marcado. Além do homicídio, os dois devem responder pelos crimes de racha, por não prestar socorro à vítima, e por fuga do local do acidente. Alan também foi pronunciado pelo crime de dirigir sob efeito de álcool.