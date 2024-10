Boulos encerra campanha na Paulista e em Heliópolis – 26/10/2024 – Poder

“Dizem que todos os gostos estão na natureza, mas isso não é verdade: todas as pessoas têm o mesmo.” um amigo que administra pousadas em Gers me disse no início do feriado do Dia de Todos os Santos. Seus visitantes são sensíveis aos mesmos detalhes. Prova disso é a semelhança dos comentários que deixam online.

Airbnb tem 16 anos, plataformas de troca de apartamentos o dobro. Tantos anos em que indivíduos que alugam ou trocam alojamento para férias apuraram esta experiência de acolher pessoas que não conhecem, fingindo conhecê-las. Tantos anos em que foram oferecidas garrafas de cidra (a cidra é local, é barata e não muito alcoólica).

Mas o encanto do convívio tornou-se codificado; ter atenção personalizada agora requer criatividade adicional. “Prepare a casa como se fosse receber amigos: arrume, limpe e abra espaço para os pertences deles! “, diz o e-mail que a HomeExchange envia aos seus anfitriões uma semana antes da chegada dos convidados. Ele também especifica: “Não há necessidade de tirar freneticamente a poeira do topo dos armários, fingir que está recebendo amigos ou familiares. » A diferença entre a hospitalidade sincera e o serviço de concierge está, portanto, num pouco de pó em cima dos móveis.

Como podemos reconhecê-los?

Quando é anunciada a chegada dos visitantes, eles recolhem freneticamente tudo o que sobra e amontoam a bagunça num pequeno depósito, cuja porta trancam. Eles esvaziam alguns armários, “para abrir espaço para eles”, mas nunca as gavetas (quem viaja com os papéis?). Eles levam grandes sacolas com pertences para o porão, que esquecerão de trazer de volta depois que os convidados forem embora. Descobrem as raízes regionais e decidem deixar sobre a mesa um cesto de ervas da Provença, sabonete de Marselha, bolo bretão ou qualquer coisa que prove que são de algum lugar. Chegado o prazo, sobrecarregados pelo desafio da arrumação, acrescentam uma frase ao seu perfil na plataforma de aluguer ou troca, como: “Este não é um apartamento mobiliado, mas nossa residência principal. É, portanto, uma casa viva. » Eles não especificam que não tiraram o pó.

Como eles falam

“A cozinha, muito clara!” » “Esvaziamos um armário por quarto e empilhamos tudo em outro. » “Sempre volto duas horas antes dos convidados chegarem, foi assim que tirei um rato morto do banheiro. » “É preciso passar um quarto de hora na chegada e na saída com eles para conversar. » “Coloquei livros nos quartos, tipo O Pequeno Príncipe e um livro em inglês. Ninguém mais lê de qualquer maneira. » “Felizmente moro na Normandia. A bebida local é a cidra. Deixo uma garrafa com suco de maçã orgânico que ninguém toca. » “Deixo um pote de compota caseira, mas não comigo. » “Se você escreve um bilhetinho, tem que escrever à mão e assinar só com o primeiro nome, é mais íntimo. » “Alguém comentou que gostou dos cupcakes. Receio ter que colocar alguns para todos agora. » “Você diz: “Não hesite em me incomodar”… ainda há quem o faça. »

