Pjotr Sauer



Os georgianos têm foi às urnas numa eleição parlamentar crucial que poderá determinar se a Geórgia se afastará das suas orientações ocidentais de longa data no sentido de laços mais fortes com o Kremlin.

Os eleitores decidirão no sábado se o partido Georgian Dream (GD), que está no poder desde 2012 e conduziu o país para um rumo conservador, afastando-se do Ocidente e aproximando-se da Rússia, garante outro mandato de quatro anos.

GD foi fundada pelo sombrio bilionário Bidzina Ivanishvilique fez fortuna na Rússia na década de 1990 e é visto por muitos amigos e inimigos como a figura mais poderosa da Geórgia, apesar de não ocupar cargos públicos há mais de uma década.

Ao votar na manhã de sábado, Ivanishvili, cuja riqueza é estimada em 7,5 mil milhões de dólares (5,8 mil milhões de libras) num país cujo PIB é de 30 mil milhões de dólares, disse que a eleição foi uma escolha entre eleger um governo para “o povo georgiano” e um “ agente de um país estrangeiro”.

A GD tem conduzido a sua campanha com base em acusações de que a oposição pró-ocidental estava a tentar arrastar a Geórgia para um conflito ao estilo da Ucrânia. Em 2008, a Geórgia – um país de 3,6 milhões de habitantes situado nas montanhas do Cáucaso – lutou uma guerra com a Rússia, que durou cinco dias, mas deixou cicatrizes profundas, e a invasão da Ucrânia pela Rússia deixou algumas pessoas no país cautelosas quanto às possíveis consequências de provocar a Rússia aproximando-se do Ocidente.

O partido também foi acusado pelos críticos de planos para levar o país a uma direcção autoritária depois de Ivanishvili ter prometido proibir todos os principais partidos da oposição e remover legisladores da oposição se o seu partido fosse reeleito.

“O governo compromete-se abertamente a transformar a Geórgia num Estado de partido único – um movimento sem precedentes na história moderna da Geórgia”, disse Tina Khidasheli, presidente da organização não governamental Civic Idea e antiga ministra da Defesa.

Fora das assembleias de voto no centro de Tbilisi, alguns eleitores partilharam este sentimento.

“Este é o dia mais importante da nossa história moderna, a situação é muito perigosa”, disse Mariam Khvedelidze, uma estudante de 23 anos que votou no Save Georgia, um bloco de oposição centrado no partido de Mikheil Saakashvili, o ex-presidente. que está na prisão sob a acusação de abuso de poder que os seus aliados dizem ter motivação política.

O apoio aos grupos de oposição pró-ocidentais provém geralmente dos eleitores urbanos e mais jovens, que vislumbram o seu futuro político com a UE.

“Nossa democracia e futuro em Europa está em jogo. Não podemos nos tornar fantoches do Kremlin”, acrescentou Khvedelidze.

Mas outros georgianos disseram que votaram no partido no poder, acreditando que era a única força que poderia manter o país fora da guerra com Rússia.

“Neste momento, precisamos de estabilidade e de relações amistosas com Moscovo”, disse Elene Kiknadze, uma mulher de 74 anos. Votar no GD, disse Kiknadze, também garantiria que a Geórgia manteria as suas “tradições”, referindo-se aos seus valores conservadores, incluindo a oposição aos direitos das pessoas LGBTQ+. “Deixem a Europa ter as suas liberdades. Não precisamos de paradas gays neste país”, acrescentou ela.

Bidzina Ivanishvili fala com a imprensa depois de votar em uma seção eleitoral em Tbilisi. Fotografia: Maria Giulia Molinaro Vitale/Sopa Images/Rex/Shutterstock

O governo georgiano, alinhado com a Igreja Ortodoxa profundamente conservadora e influente, tem procurado galvanizar sentimentos anti-liberais fazendo campanha sobre “valores familiares” e criticando o que retrata como excessos ocidentais.

No Verão, o parlamento aprovou legislação impondo medidas abrangentes restrições aos direitos LGBTQ +uma medida que os críticos dizem que reflecte as leis promulgadas na vizinha Rússia, onde as autoridades implementaram uma série de medidas repressivas contra as minorias sexuais.

A oposição notoriamente dividida da Geórgia tentou unir-se formando quatro blocos pró-europeus, que endossaram a Carta da Geórgia, uma iniciativa proposta pelo presidente pró-ocidental, Salome Zourabichvili, instando-os a impedir que o GD formasse uma coligação e permanecesse no poder. .

Os quatro blocos prometeram formar um governo de coligação para tirar GD do poder e colocar a Geórgia novamente no caminho da adesão à UE. “Estou confiante de que os georgianos escolherão o futuro europeu”, disse Tinatin Bokuchava, líder do maior partido da oposição, o Movimento Nacional Unido (UNM), na sexta-feira.

A UE concedeu à Geórgia o estatuto de candidato a membro no ano passado, mas suspendeu o seu pedido em resposta a uma questão controversa projeto de lei dos “agentes estrangeiros” que foi aprovada em Maio, exigindo que os meios de comunicação social e as ONG que recebem mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro se registem como “agentes de influência estrangeira”.

O projecto de lei, que desencadeou semanas de protestos em massa na Primavera deste ano, foi rotulado de “lei russa” pelos críticos, que o comparam à legislação introduzida pelo Kremlin uma década antes para silenciar a dissidência política nos meios de comunicação social e noutros locais.

ONG independentes alertaram que o GD tentará minar as eleições parlamentares, contando com os seus “recursos administrativos” – um termo abrangente que inclui pressionar os funcionários do Estado a votar e oferecer esmolas em dinheiro aos eleitores maioritariamente rurais.

Na manhã de sábado, vários vídeos circularam online aparecendo para mostrar enchimento de votos e intimidação de eleitores em vários locais de votação em toda a Geórgia. “Estamos denunciando dezenas, senão centenas de violações eleitorais que ocorrem em todo o país”, escreveu UNM no X.

Prever as eleições é difícil, dada a ausência de sondagens fiáveis. Estudos patrocinados pelo partido no poder prevêem uma vitória esmagadora do GD, enquanto os meios de comunicação social simpatizantes dos lados opostos publicaram sondagens rivais, com emissoras pró-oposição a preverem que o partido no poder perderá a sua maioria.

Os observadores geralmente concordam que o GD se tornará o maior partido, mas poderá não conseguir a maioria e terá dificuldades para formar um governo, com todos os outros blocos recusando-se a colaborar com ele.

A oposição alertou que o partido no poder pode tentar manipular os resultados, o que poderá desencadear protestos em massa, potencialmente seguidos de uma dura repressão policial.

“Certamente não espero que os georgianos tolerem a fraude eleitoral. As pessoas não ficarão de braços cruzados enquanto o seu futuro lhes for tirado”, disse o líder da oposição Bokuchava.