Briefing de guerra na Ucrânia: Forças russas frustram outra tentativa de incursão transfronteiriça, diz autoridade | Ucrânia

Jonathan Watts Global environment editor, and Jillian Ambrose Energy correspondent



As elevadas emissões de carbono do 1% mais rico do mundo estão a agravar a fome, a pobreza e o excesso de mortes, um relatório encontrou.

Devido aos iates de luxo, aos jactos privados e aos investimentos em indústrias poluentes, o consumo das pessoas mais ricas do mundo também torna cada vez mais difícil limitar o aquecimento global a 1,5ºC.

Se todos na Terra emitissem gases que aquecem o planeta na mesma proporção que o bilionário médio, o orçamento de carbono restante para ficar dentro de 1,5°C desapareceria em menos de dois dias, o Oxfam disse a análise, em vez das estimativas atuais de quatro anos se as emissões de carbono permanecerem como estão hoje.

Antes de um orçamento no Reino Unido, de uma eleição presidencial nos EUA e da cimeira climática Cop29 em Baku, no Azerbaijão, o exame do grupo anti-pobreza da desigualdade de carbono apela aos governos para que tributem os super-ricos, a fim de reduzir o consumo excessivo e gerar receitas para a transição para a energia limpa, e para compensar os mais afetados pelo aquecimento global.

da Oxfam pesquisas descobriram que os cinquenta bilionários mais ricos do mundo produzem, em média, mais emissões de carbono em menos de três horas do que o britânico médio durante toda a sua vida. Em média, eles fazem 184 voos em jatos particulares em um único ano, passando 425 horas no ar. Isso produziu tanto carbono quanto uma pessoa média no mundo produziria em 300 anos. Os seus iates de luxo emitiram tanto carbono como uma pessoa média emitiria em 860 anos.

Um dos jatos particulares de Elon Musk, visto em Pequim. Fotografia: Tingshu Wang/Reuters

Os dois jatos particulares do fundador da Amazon, Jeff Bezos, passaram quase 25 dias no ar durante um período de 12 meses e liberaram tanto carbono quanto um funcionário da Amazon nos EUA emitiria em 207 anos.

Dois jatos de Elon Muska segunda pessoa mais rica do mundo e chefe da Tesla, liberou em conjunto tanto CO 2 no mesmo período que 834 anos de emissões geradas por uma pessoa média.

Entretanto, os três iates da família Walton, herdeiros da cadeia retalhista Walmart, tiveram uma pegada de carbono combinada num ano de 18.000 toneladas – uma quantidade semelhante à de 1.714 trabalhadores de lojas do Walmart.

Antes da primeira declaração orçamental do governo trabalhista na quarta-feira, a Oxfam apela à chanceler do Reino Unido, Rachel Reeves, para aumentar os impostos sobre a “riqueza extrema que polui o clima”, começando com jatos particulares e super iatespara angariar fundos que possam ser utilizados para enfrentar a crise climática.

Em resposta, um porta-voz do Tesouro do Reino Unido disse “Não comentamos especulações em torno de alterações fiscais fora de eventos fiscais”.

Os investigadores da Oxfam desenvolveram uma metodologia para calcular as emissões dos iates que incluía dados sobre o tamanho da embarcação, especificações do motor, tipo de combustível, horas no mar e até geradores para banheiras de hidromassagem e ar condicionado para hangares de helicópteros.

“Uma das principais conclusões para nós é que os super iates são, de longe, o brinquedo mais poluente que um bilionário pode possuir, exceto talvez um foguete”, disse Alex Maitland, um dos autores do relatório.

Muito mais destrutivas ainda são as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos investimentos dos ultra-ricos, que são 340 vezes superiores às emissões de CO 2 de seus iates e jatos.

Em média, as carteiras dos 50 bilionários do estudo eram quase duas vezes mais poluentes que um investimento no principal índice de ações dos EUA. Quase 40% das suas participações estavam em indústrias com utilização intensiva de emissões, como o petróleo, a mineração, o transporte marítimo e o cimento. Muitas destas empresas também contratam lobistas e profissionais de marketing para atrasar ou perturbar as ações climáticas.

A Oxfam afirma que o investimento é também a área que tem o maior potencial para mudanças positivas porque, ao contrário da maioria das pessoas pobres e de rendimentos médios, os multimilionários podem escolher como utilizar o seu dinheiro. Se mudassem as suas participações para fundos de baixa intensidade carbónica, as suas emissões de investimento seriam 13 vezes inferiores.

O relatório também projecta as consequências mortais da desigualdade de carbono: no próximo século, 1,5 milhões de mortes em excesso serão causadas pelas emissões de consumo do 1% mais rico – aqueles com rendimentos de pelo menos 140.000 dólares (108.000 libras) – entre 2015–19.

Afirma que as últimas três décadas de emissões de consumo deste grupo rico fizeram com que a produção económica global caísse em 2,9 biliões de dólares e perdas de colheitas equivalentes às necessidades calóricas de 14,5 milhões de pessoas por ano.

Chiara Liguori, conselheira sénior de política de justiça climática da Oxfam, afirmou: “A evidência é clara: as emissões extremas dos mais ricos, resultantes dos seus estilos de vida luxuosos e ainda mais dos seus investimentos poluentes, estão a alimentar a desigualdade, a fome e a ameaçar vidas.

“Não é apenas injusto que a sua poluição imprudente esteja a alimentar a própria crise que ameaça o nosso futuro colectivo – é letal.”

As descobertas são as mais recentes de uma série de relatórios anuais sobre desigualdade de carbono elaborados pela Oxfam e pelo Instituto Ambiental de Estocolmo.

Como o Guardião relatado no ano passadoos 1% mais ricos – que tendem a viver vidas climaticamente isoladas e com ar condicionado, principalmente no norte global – produzem tanta poluição de carbono como os 5 mil milhões de pessoas que constituem os dois terços mais pobres e vulneráveis ​​da população humana , que vivem predominantemente nos países mais pobres do sul global.

O último relatório sublinha a necessidade de enfrentar as crises climáticas e de desigualdade, juntamente com impostos sobre o carbono sobre as indústrias com elevadas emissões, impostos mais elevados sobre o rendimento dos super-ricos e restrições à utilização de jactos privados e iates de luxo.

Liguori disse: “Este relatório mostra que impostos mais justos sobre a riqueza extrema são cruciais para acelerar a acção climática e combater a desigualdade – começando com jactos privados e super iates.

“Está claro que estes brinquedos de luxo não são apenas símbolos de excesso; eles são uma ameaça direta às pessoas e ao planeta.”