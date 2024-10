OM ainda toca seu teto de vidro contra o PSG

O técnico italiano do Marselha, Roberto De Zerbi (centro), deixa o campo com seus jogadores após a derrota de seu time para o Paris Saint-Germain (PSG), no Stade-Vélodrome, em Marselha, em 27 de outubro de 2024. CHRISTOPHE SIMON/AFP

E mais uma falha que perfaz doze. O Olympique de Marseille ainda não conseguiu derrotar o seu rival histórico, o Paris Saint-Germain, no seu Stade-Vélodrome, na Ligue 1, e ainda assim deixou-o escapar na liderança do campeonato. Uma série de derrotas – nove – e, na melhor das hipóteses, empates – três – que dura desde a temporada 2011-2012. Domingo, 27 de outubro, esta maldição viveu um dos episódios mais aterrorizantes para os Marselheses. Derrotado por 0 a 3, reduzido a dez aos vinte minutos e autor de apenas cinco chutes aos gols do parisiense Gianluigi Donnarumma contra 19 do adversário. Uma derrota pesada e humilhante, sem que o PSG sequer valorizasse o seu talento. Um revés que mais uma vez mina as ambições do Marselha de poder fazer frente ao atual campeão francês.

Como explicação para a goleada, o OM pode, com razão, invocar uma decisão do árbitro François Letexier: a expulsão do seu meio-campista Amine Harit por um pé alto no capitão parisiense Marquinhos. O quarto cartão vermelho do Marselha em nove dias por uma falta nada óbvia e que acabou por desestabilizar uma equipa já febril. “Nesse momento a partida muda completamente e fica mais difícil para o adversário » reconhece o técnico parisiense Luis Enrique, um excelente jogador.

« Se o árbitro expulsou Harit porque viu sangue nas costelas de Marquinhos, isso é loucura », ferve, por sua vez, o seu homólogo do Marselha, Roberto de Zerbi. O treinador do OM evitou dizer mais “para não correr o risco de ser suspenso”. As sanções que atingiram o conselheiro presidencial Medhi Benatia e o presidente do clube Pablo Longoria desde o início da temporada serviram de exemplo.

Neste momento do clássico, o OM já perdia por um gol do inquieto João Neves e apresentava preocupantes deficiências defensivas frente à dupla Barcola-Dembélé. Deficiências que culminaram poucos minutos depois, quando Leo Balerdi, capitão argentino do OM, desviou um inócuo cruzamento parisiense para os seus golos. Mais uma vez, confirmou-se a impressão de que o Marselha entrou no duelo contra o Paris com medo no estômago.

Alguns recrutas famosos não estão à altura

“O cartão vermelho não ajuda em nada, principalmente contra um time como o PSG. Mas não atacamos bem o jogo.” admitido, incapaz de “encontre as palavras” para explicar o naufrágio, o meio-campista dinamarquês Pierre-Emile Höjbjerg. “Não gostei dos primeiros vinte minutos. Nos preparamos para disputar uma partida com coragem e personalidade. Não havia nem um nem outro. Teremos que fazer uma análise lúcida porque não me convém brincar com o medo”. notou um abatido Roberto De Zerbi diante da imprensa.

