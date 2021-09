Briga generalizada em bar acaba em morte em Rio Branco

Jadenis Rocha Pinto, de 30 anos, foi morto após ser atingido com um gogó” de garrafa, na noite deste domingo (5), durante uma briga generalizada no bar Espaço SOS, localizado na Avenida Brasil, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Jadenis estava em um bar bebendo na companhia de vários amigos e, em certo momento, houve um desentendimento entre a vítima e um homem ainda não identificado, que acabaram entrando em luta corporal.

Outra pessoa acabou entrando na confusão e de posse de um gogó de garrafa feriu a vítima no pescoço, que ainda tentou correr, mas caiu sem vida em via pública. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Foi acionada uma ambulância de Suporte Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que só pode atestar a morte de Jadenis.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Ithamar Souza – Site na Na Hora da Notícia