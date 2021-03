Brito tem melhora, mas segue fazendo uso do oxigênio pelo suporte ventilatório

O empresário Amilton Brito, 57 anos, da Pop Show Eventos, segue internado no Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em decorrência das sequelas causadas pela covid-19. Nesta segunda-feira, 15, Brito completou 48 dias de internação, seis dias na enfermaria e 42 dias em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Ao ac24horas, o filho Júnior Brito explicou que o pai se encontra estável, mas que ainda não existe uma data estipulada para a alta. “Ele vem tratando as sequelas da Covid-19, sem febre, tratando uma infecção e uma anemia”, relatou.

Júnior contou que o pai deixou de respirar por aparelhos, mas que segue internado na UTI do Huerb. Segundo ele, Brito alterna momentos no decorrer do dia na qual se faz necessário o uso do Tubo-T que é usado na traqueostomia, que consiste na situação em que o paciente ventila naturalmente ligada a uma fonte umidificada e enriquecida de oxigênio.

“Em alguns momentos do dia, ele fica respirando em ar ambiente e em outros momentos recebendo suporte ventilatório, gasometria com uma relação boa, momentaneamente não necessitando de hemodiálise, sem sedação. Hoje ele começou a fazer fisioterapia motora, meu pai é um verdadeiro milagre de Deus, sabemos que temos uma longa caminhada pela frente, porém eu só posso agradecer a equipe maravilhosa que vem cuidando dele com tanto profissionalismo e carinho, sabemos que eles estão sobrecarregados, mas eles se dedicam com muito amor aos pacientes e isso é muito importante para a nossa família, pois sabemos que o meu pai está sendo muito bem cuidado”, relatou o filho.