Bujari tem 29 presos em 90 dias, em operações contra organizações criminosas

Neste sábado (27), mais 3 pessoas foram presas no município de Bujari e foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. As prisões foram motivadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Foram presos um homem de 47 anos e duas mulheres, uma de 40 anos e outra de 21 anos. Com eles, além da droga, um revólver calibre 38, municiado, celulares e anotações do tráfico. Todo o material apreendido será remetido à perícia.

Entre os detidos, um deles é suspeito de ser uma das lideranças de organização criminosa no município de Bujari que havia saído do presídio há pouco mais de um mês. Estava preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Com as prisões deste sábado, já são 29 pessoas detidas no município de Bujari em menos de 3 meses, de acordo com o delegado Bruno Coelho, que coordenou a ação, que corresponde à segunda fase da operação denominada “Controle”.

Ainda de acordo com o delegado, a operação, que tem o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), está apenas no início e terá mais desdobramentos.