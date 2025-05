Cachorros protegeram menino desaparecido por 24h na mata no Amazonas; assista ao vídeo

Notícia boa para caminhoneiros e motoristas de utilitários. A redução no preço o óleo diesel para distribuidoras começa a valer a partir desta terça-feira (6) em todo o Brasil, informou a Petrobras. O valor médio do litro vendido para as distribuidoras terá uma redução de R$ 0,16 por litro.

“Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,81 /litro, uma redução de R$ 0,14 a cada litro de diesel B”, disse a empresa em nota

Embora pequena, a quantia vai fazer diferença no bolso de quem trabalha na estrada ou no transporte de mercadorias. Agora é esperada uma queda também no valor dos alimentos, que têm preços impulsionados pelo custo do transporte rodoviário.

Motivo da queda

A queda no preço do petróleo no mercado internacional puxou o valor dos combustíveis para baixo.

A Petrobras acompanhou as variações e repassou os benefícios para as distribuidoras.

No Brasil, a maior parte dos produtos chega até os mercados por meio de caminhões.

Isso significa que o diesel tem um peso importante no custo de alimentos, materiais de construção e outros itens.

Segundo especialistas, uma queda no combustível pode ajudar a conter a inflação.

Valor para consumidores

Essa é a terceira redução anunciada pela estatal em 2025. O preço do diesel já caiu R$ 1,22 por litro desde dezembro de 2022, o que representa uma queda de 27,2%, ou 34,9%, se considerada a inflação no período.

Considerando a mistura obrigatória de diesel A (86%) com biodiesel (14%), que forma o diesel B, o consumidor deve sentir um impacto de R$ 0,14 por litro.

Com isso, a parcela da Petrobras no preço final vai passar a ser de R$ 2,81 por litro.

Preço do diesel

Mas o valor que o consumidor paga na bomba não depende só da Petrobras.

Ele é composto por vários fatores. Veja alguns abaixo.

Preço do diesel A vendido pela Petrobras

Preço do biodiesel (misturado na proporção de 14%)

Impostos federais (PIS e Cofins)

Imposto estadual (ICMS)

Margens de lucro de distribuidoras e revendedores

Agora é esperar que os postos também reduzam o preço nas bombas.

Segundo a estatal, o preço pago pelo consumidor por litro deve ser, em média, R$ 2,81. – Foto: Petrobras







