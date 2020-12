Campanha de combate à violência contra mulher vai levar Maria da Penha à escola e aldeias

As ações da campanha “16 Dias pelo Fim da Violência Contra a Mulher” prosseguem até a próxima semana no estado do Acre. Durante dois dias, várias atividades serão realizadas com o tema: “Nenhuma Mulher a Menos, um Homem a Mais para Apoiar”. Convidada como representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a titular da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), Cristiane Britto, acompanhará toda a programação.

Na próxima segunda-feira, 14, a gestora participa da assinatura de acordo de cooperação técnica para a implementação dos programas Maria da Penha vai à Escola e Maria da Penha vai à Aldeia. Neste mesmo dia, mais cedo, a secretária tem encontro com os prefeitos eleitos de todo o estado para a entrega de uma carta aberta com proposições de políticas públicas eficazes para mulheres e pessoas com deficiência.

Na terça-feira, 15, ocorre a entrega simbólica de cestas básicas durante a inauguração da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, além de visita técnica à delegacia Dr. Ilzomar Pontes do Rosário, local onde será implantado o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (Nuiam).