Canal de Lei de Trânsito no Youtube: a forma mais prática de se informar e evitar multas

Você já foi multado por uma infração que poderia ter sido evitada se conhecesse melhor as leis de trânsito? Ou já deixou de recorrer por medo das burocracias?

Isso acontece com uma grande frequência: motoristas penalizados mesmo adotando uma direção consciente ao trafegar!

É certo que a legislação de trânsito tem um volume de informação bem amplo. Mas o trânsito não precisa ser um assunto difícil, desde que você se informe no lugar certo.

Pensando nisso, eu e a minha equipe decidimos criar o Canal de Lei de Trânsito no Youtube.

Neste canal, priorizamos as informações que você deve saber, sempre atualizadas de acordo com as mudanças na legislação.

Siga a leitura e saiba mais, condutor!

Canal de Lei de Trânsito no Youtube: o que você verá por lá?

O Doutor Multas tem um propósito: transformar a vida dos motoristas, evitando multas e a perda da CNH. Todos os nossos conteúdos têm a intenção de simplificar as informações de trânsito para facilitar o seu dia a dia como condutor.

No Canal de Lei de Trânsito no Youtube, abordamos alguns dos assuntos mais importantes para os motoristas, como:

– O que fazer para recorrer de uma multa de trânsito?

– Multa da Lei Seca: valores e como se defender

– Alterações na Nova Lei que entrou em vigor recentemente

– Mudança no limite de pontos da CNH

– Infrações que podem suspender o seu direito de dirigir

Ao acessar o canal, você poderá escolher por vídeos mais curtos – para informações mais rápidas – ou vídeos um pouco mais longos. Nesses últimos, detalhamos alguns dos temas que mais geram dúvidas nos motoristas.

O conteúdo do Canal de Lei de Trânsito no Youtube é sempre atualizado, afinal, as leis de trânsito sofrem modificações de tempos em tempos. Os vídeos são uma forma prática de ter acesso a informações confiáveis, produzidas por especialistas.

Temas centrais: sobre o que são os vídeos mais vistos no canal?

É bem provável que as suas maiores dúvidas sobre assuntos relacionados ao trânsito também sejam as dúvidas de outros condutores. No nosso canal, alguns dos vídeos mais assistidos falam sobre:

– Soprar ou não o bafômetro?

Afinal, você, motorista, é ou não obrigado a realizar esse teste? Como verá neste vídeo, a recusa ao teste do bafômetro tem consequências, já que se trata de uma infração gravíssima. A penalidade vai além da multa: é prevista a suspensão da CNH.

– Como recorrer de multa de trânsito online?

Assim como tantas áreas, muitos dos procedimentos de trânsito já podem ser feitos online, incluindo o recurso de multa. Neste vídeo, você se informa sobre como fazer isso pela internet e se já é possível no seu estado.

– Como recorrer de multa da Lei Seca?

A Lei Seca alterou artigos do CTB quanto ao consumo de álcool por condutores em exercício. Através dela, o país adotou intolerância máxima a essa conduta: qualquer quantidade de álcool no organismo configura infração gravíssima.

A penalidade, além da multa, é a suspensão do direito de dirigir. Mas o condutor só estará obrigado a entregar a CNH depois de esgotadas todas as chances de defesa. Neste vídeo, informamos o que fazer para recorrer na Lei Seca especificamente.

– 5 passos para a baliza perfeita

O canal aborda diversos assuntos de trânsito, incluindo algumas manobras que podem ser mais complexas para condutores recém habilitados. Neste vídeo, simplificamos a baliza para facilitar a vida do motorista.

Veja o depoimento de quem conhece o Doutor Multas

Nós acreditamos que a informação é o melhor caminho para evitar multas e pontos na CNH. É por essa razão que nossa equipe de especialistas prepara artigos e vídeos gratuitos: são mais de 3 milhões de acesso em nossos canais e mais de mil artigos.

Por outro lado, entendemos que o condutor tem o direito de recorrer e tentar cancelar penalidades. Muitos deixam de se defender pelo medo às burocracias ou por não saber como elaborar um bom recurso.

Nós já ajudamos mais de 45 mil motoristas a recorrer e decidimos incluir alguns depoimentos no nosso Canal de Lei de Trânsito do Youtube. Afinal, ninguém melhor para falar sobre nós que os motoristas.

Inscreva-se no canal e receba as atualizações!

A legislação de trânsito passou por muitas mudanças recentemente e essa não é uma exceção. As leis de trânsito são atualizadas e/ou modificadas de tempos em tempos, o que pode gerar uma série de dúvidas nos condutores.

Se você quer ficar por dentro de todas as novidades do trânsito e, assim, evitar multas ou a perda do seu direito de dirigir, inscreva-se no Canal agora mesmo.

Não espere uma Notificação chegar ao seu endereço para se informar!