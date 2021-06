China e Brasil celebram a saída do primeiro Skyrail da linha de produção, em Shenzen, na China

O SkyRail irá conectar comunidades enquanto impulsiona a economia e o turismo no estado da Bahia, Brasil.

Em 08 de abril a BYD comemorou um novo marco, com seu veículo SkyRail Bahia saindo da linha de produção, em Shenzhen, na China. O SkyRail Bahia, localizado na cidade de Salvador, é a primeira linha SkyRail do mundo parcialmente construída acima do mar.

A cerimônia de comemoração foi realizada na sede global da BYD, em Shenzhen. Rui Costa, Governador da Bahia; João Leão, Vice-Governador da Bahia; e a Sra. Shao Yingjun, Ministra para Assuntos Comerciais da Embaixada da China, participaram da cerimônia via transmissão pela internet.

Ren Lin, Vice-Presidente da BYD; Liu Kading, Vice-Presidente da BYD; Liu Weihua, Gerente Geral da Divisão 23 da BYD; Ji Xiaoping, Gerente Geral do BYD Rail Transit Industry Office, e Shao Weilin, Controlador Financeiro Internacional da BYD Auto, compareceram à cerimônia em Shenzhen

Satisfeito com o desempenho do novo modelo, o Governador Rui Costa insistiu que o VLT do Subúrbio simboliza uma importante parceria internacional para a modernização dos transportes urbanos. “Depois de colocar a Bahia como a segunda em maior extensão do metrô do Brasil, damos agora um grande passo na modernização, com este veículo moderno que vai substituir um trem que não atendia mais às condições operacionais”, comentou Rui Costa.

Rui Costa, Governador do Estado da Bahia, discursa na cerimônia de comemoração online

João Leão, Vice-Governador da Bahia, também reconheceu o papel da BYD no projeto, expressando sincera gratidão à empresa.

Stella Li, Vice-Presidente executiva da BYD Company Limited e Presidente da BYD Motors Inc., disse: “Os veículos são especialmente adaptados para o ambiente geográfico e cultural único de Salvador. O trajeto suave e confortável, o design humanizado e inteligente trará aos passageiros uma experiência de viagem ecológica mais agradável e conveniente. O Brasil adotou as ofertas de transporte ecológico e de emissão zero da BYD em todos os setores, incluindo ônibus, caminhões, automóveis e o SkyRail 100% elétricos, tornando o país o modelo em transporte ecológico na América Latina. A BYD continuará a trabalhar arduamente com sua nova tecnologia de energia e ofertas de trânsito ferroviário de alta qualidade para ajudar cidades ao redor do mundo a adotar transporte de baixo carbono e alcançar o desenvolvimento sustentável!”

Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD Company Limited e Presidente da BYD Motors Inc., faz um discurso na cerimônia de celebração online

O SkyRail Bahia foi especialmente personalizado para atender às regulamentações e necessidades locais, como a primeira linha SkyRail do mundo construída para o mercado internacional. O veículo adota um design aerodinâmico, que reduz a resistência ao vento enquanto melhora a estética geral. Enquanto isso, portas grandes e sem barreiras permitem que os passageiros entrem e saiam facilmente, independentemente de estarem caminhando, em uma cadeira de rodas ou empurrando um carrinho de bebê. Os veículos apresentam um projeto que fornece excelente acessibilidade e as grandes janelas em ambos os lados oferecem vistas amplas para uma experiência de trânsito agradável, enquanto o sistema de suspensão a ar garante que o veículo funcione silenciosamente e sem problemas.

Além disso, o SkyRail é equipado com um sistema de operação totalmente automático com tecnologia de controle de última geração e um sistema de atendimento ao cliente inteligente, com alto grau de automação. Ele permite um controle mais preciso das operações, resultando em maior confiabilidade, segurança, eficiência operacional e pontualidade. Enquanto isso, o interfone de emergência e outros sistemas a bordo atendem aos passageiros em tempo real, garantindo uma experiência de pilotagem segura e conveniente. Os veículos também podem ser agrupados de forma flexível de acordo com as necessidades reais de capacidade.

A Linha SkyRail Bahia tem 25 estações, cobrindo uma extensão total de 23,3 km. Ela será conectada ao metrô existente na Bahia para formar uma ampla rede de transporte público.

Devido a vários fatores, como topografia local, estrutura da comunidade, custos de demolição e volume de passageiros, o Bahia SkyRail foi customizado para atender a diversos padrões técnicos extremamente rigorosos.

O SkyRail é um sistema de monotrilho desenvolvido por uma equipe de mil pessoas, após cinco anos de pesquisa e desenvolvimento no valor de 5 bilhões de RMB, que visa resolver o congestionamento de tráfego nas cidades. Com um raio de viragem mínimo de 45 metros e capaz de escalar gradientes de 10%, o SkyRail está bem adaptado ao terreno difícil de Salvador. Além do mais, a tecnologia de direção autônoma avançada, juntamente com uma aparência atraente e futurista, permite que o SkyRail se encaixe perfeitamente em ambientes urbanos modernos.

As tecnologias exclusivas do SkyRail superaram muitas das dificuldades de construção e operação na Bahia. Por exemplo, os trilhos elevados não ocupam a superfície das ruas, o que significa que o espaço abaixo deles ainda pode ser reconstruído em áreas para pedestres, e sua posição elevada os mantém livres de inundações, o que tem sido um problema para a rede ferroviária existente da cidade. Graças ao sistema de monitoramento de linha integrado e ao sistema de operações inteligentes, o SkyRail pode identificar imediatamente riscos, resolver problemas e reduzir cargas de trabalho manuais. Além de oferecer transporte público confortável, de baixo carbono e eficiente para os residentes, a expectativa é que o SkyRail também ajude a atrair novos negócios e visitantes para a área, auxiliando os esforços do governo para impulsionar o turismo local.

O Bahia SkyRail será parcialmente construído acima do mar

O SkyRail já criou um burburinho entre os cidadãos locais. Já em 13 de fevereiro de 2019, no dia da assinatura do contrato, um grande número de cidadãos ergueu uma faixa no portão do governo da Bahia, onde se lia “Muito bem-vindo VLT! Obrigado, governador!” E gritou: “vamos torná-lo realidade juntos.” Tyler Li, Presidente da BYD Brasil, também disse que quando a equipe do projeto SkyRail foi ao local para inspecionar o andamento do projeto depois de meio ano, o público os reconheceu e os cumprimentou cordialmente.

Em 10 de dezembro de 2019, testemunhada pelo Governador da Bahia, Rui Costa e Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, a BYD recebeu permissão para começar a construir a Fase-I do projeto SkyRail Bahia

Na assinatura do contrato, estiveram presentes Bruno Dauster, Ex-Secretário da Casa Civil do Estado da Bahia (atrás no centro); Tyler Li, Presidente da BYD Brasil (frente à direita); e José Eduardo Ribeiro Copello, Presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) (frente à esquerda), juntamente com demais representantes da Skyrail Bahia

Em 3 de janeiro de 2020, o governo estadual aprovou o projeto preliminar completo do SkyRail Bahia. O governador da Bahia, Rui Costa, declarou na época: “A tecnologia SkyRail é muito avançada e a tecnologia ferroviária da China ultrapassou em muito a de outros países. Eu acredito na tecnologia chinesa”.

Soluções completas BYD para veículos elétricos

Representando o foco estratégico da China na promoção de “novas infraestruturas”, as soluções de trânsito ferroviário da BYD estão sendo calorosamente recebidas à medida que estabelecem novas parcerias, trazendo a tecnologia chinesa para o mundo. No Brasil, além de Salvador, a BYD já estabeleceu cooperação com São Paulo, para a qual o contrato formal para construir a Linha 17 do metrô foi assinado em 27 de abril de 2020. A BYD também está ativamente envolvida e negociando outros projetos de trânsito ferroviário em mais de 20 países e cidades nas Américas, Ásia-Pacífico, Europa e África, alguns dos quais já estão em construção.

BYD – gigante global da energia limpa

A BYD foi por quatro anos consecutivos (de 2015 a 2018) a maior fabricante global de baterias de lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in. A empresa está presente nos seis continentes, com veículos operando em mais de 300 cidades de 50 países. Superando 220 mil funcionários distribuídos em mais de 30 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores que já desenvolveram acima de 24 mil patentes). A BYD é ainda a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. Em 2019, a empresa alcançou a terceira posição entre as companhias que estão mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune, e, em 2016, ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, entre outros prêmios internacionais.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de chassis de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, inaugurou sua segunda planta, para produção de módulos fotovoltaicos, consolidando-se como uma das líderes desse importante mercado no Brasil. Em 2020, a BYD iniciou a operação de sua terceira planta fabril no País, em Manaus, para a produção de baterias. A BYD também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: Em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 – Ouro. A BYD Brasil emprega 365 funcionários nas cidades de Campinas, São Paulo, Salvador, Manaus, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro.