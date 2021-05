Carioca do PT recebe 2ª dose de vacina contra Covid-19 e manda recado a Bolsonaro

O professor Carioca Nepomuceno e ex-articulador político dos governos do PT no Acre recebeu neste sábado (8), a segunda dose da vacina que imuniza contra a Covid-19 em uma das unidades de saúde do município de Rio Branco.

Carioca que recebeu a 1° dose em abril, voltou a elogiar o Sistema Único de Saúde (SUS), porém, fez ataques ao presidente da República, Jair Bolsonaro em forma de verso. “Viva o SUS, viva o Brasil, e Bolsonaro, vai pra puta que pariu”, desabafou ao lado de funcionárias da saúde municipal.