Homem é preso pela Polícia Militar com drogas no bairro Montanhês

Policiais da Companhia de Policiamento de Choque (CPchoque), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prenderam na noite desta sexta-feira, 07, um homem de 25 anos com drogas. A ação ocorreu após denúncia anônima no bairro Montanhês, parte alta de Rio Branco.

Os militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram informados por populares que um indivíduo estaria na rua João Minas Coelho, bairro Montanhês, vendendo entorpecentes. Imediatamente os militares fizeram um cerco policial e conseguiram deter o suspeito em um terreno abandonado. O homem tentou se livrar de 13 tabletes de maconha e 70 trouxinhas de pasta à base de cocaína, que estavam dentro de um isopor, mas não teve êxito.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes da capital para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Com informações da assessoria da PMAC