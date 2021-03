Carnaval solidário: ‘Folia em Casa’ arrecadará mantimentos às famílias desabrigadas pelas enchentes

O mês de fevereiro passou, mas o carnaval, uma das maiores festas do mundo, não foi realizada por conta da pandemia de Covid-19. No Acre a situação foi ainda mais crítica com famílias desabrigadas pelas cheias dos rios e igarapés. Com o objetivo de ajudar essas pessoas, a Cê Acredita Eventos realiza no primeiro fim de semana deste mês a live solidária “Bloquinho – Folia em Casa”. Artistas locais se apresentarão ao vivo entre sábado, 6, e domingo, 7, por meio do canal “OAB Acre” no YouTube.

O evento filantrópico inicia às 16 horas e estende-se até às 20 horas durante os dois dias. A atividade busca arrecadar cestas básicas para as pessoas afetadas com as cheias dos rios no Acre e pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. A estrutura montada para as apresentações é custeada por meio da Lei Aldir Blanc a partir do edital da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e tem o apoio dos governos estadual e federal. O projeto também contribuirá para ajudar os artistas locais neste período.

“Queremos levar para as pessoas um momento de alegria, além de fomentar o setor cultural e ajudar as famílias. Estamos vivendo em meio a tantas notícias ruins, por isso queremos promover um momento de felicidade. Queremos ajudar o próximo e vamos fazer o melhor que podemos”, explica o produtor cultural e organizador do evento, Ivan Lendel. As apresentações são voltadas para todas as faixas de idade e seguirão as regras impostas para combater a disseminação do coronavírus.

Para captar uma maior quantidade de doadores, a Cê Acredita iniciou uma campanha de arrecadação. Os interessados em realizar a entrega de donativos podem entrar em contato por meio do telefone (68) 9 9225-6520 ou realizar um depósito de qualquer quantia para a seguinte chave PIX: pelavidagruposocial@gmail.com. Uma rifa também está sendo vendida com o apoio de parceiros, os interessados podem ver a premiação no Instagram ou Facebook @ceacreditaeventos. A ONG ‘Grupo Social pela Vida’, que possui mapeamento das famílias atingidas, será a entidade responsável por encaminhar as doações arrecadadas no período.

“Neste momento, não podemos fechar os olhos para as dificuldades vividas por boa parte da população, então pensamos em levar nossa experiência de realização de eventos para o mundo virtual, promovendo atividade cultural e filantrópica ao mesmo tempo. Fico muito grato e feliz em contribuir com a nossa sociedade com uma ação que terá resultado concreto. Agradeço o apoio e a dedicação de todos que estão neste trabalho”, encerra Lendel.

Assessoria