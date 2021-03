Tomografia do pulmão de Gladson não apresenta alterações após diagnóstico de Covid-19

Diagnosticado com Covid-19 na segunda-feira, 1, o governador Gladson Cameli segue nesta apresentando ainda sintomas leves da doença com dor de cabeça, corpo e gripe. O ac24horas apurou que a tomografia feita pelo chefe do executivo nesta terça-feira, 2, não apresentou alterações no pulmão.

Cameli, que vinha sentindo os sintomas desde sexta-feira, 26, teve uma indisposição mais forte nesta segunda e não chegou a trabalhar. Ele informou por meio das redes sociais que continuaria trabalhando de casa. A reportagem apurou que ele segue em repouso e estável.

O governo do Acre deve divulgar nota a respeito do quadro de saúde do governador nas próximas horas.