Carreta de toras tomba na BR-317; corpo do motorista ficou preso às ferragens

As informações ainda não são completas, mas está confirmado que uma carreta carregada de toras tombou na BR-317, nas proximidades da fazenda Araxá, no limite entre os municípios de Capixaba e Xapuri, na noite desta quinta-feira, 15.

Bombeiros do 8º Batalhão, sediado em Xapuri, estão no local com equipamento para retirada de vítimas de ferragens, segundo informou a tenente Marcela Sopchaki, comandante da corporação no município.

Uma equipe do Samu também se deslocou até o lugar do acidente, mas foi possível apenas atestar a morte do profissional do volante, que não ainda não havia sido identificado até a publicação desta nota.

Pelas informações apuradas até o momento, o motorista da carreta morreu na hora e seu corpo ficou preso dentro da cabine, que foi esmagada pela carga que tinha como destino o Complexo Industrial Florestal de Xapuri (Ciflox).

O movimento de carretas transportando toras ao longo da BR-317 tem sido intenso nos últimos meses por conta da antiga Fábrica de Pisos, hoje administrada pela iniciativa privada, que está buscando madeira em outros pontos do estado.

Outras informações a qualquer momento.