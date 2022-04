Casa de madeira fica destruída após pegar fogo no AC: ‘Fiquei só com a roupa do corpo’, diz moradora

Ao g1 , a moradora do local Bianca Nobre, de 24 anos, contou que estava na casa de um tio quando recebeu a ligação de uma vizinha avisando que a casa estava pegando fogo. Segundo ela, era por volta de 1h e quando chegou no local, a casa já estava praticamente toda destruída.

Casa de madeira fica destruída após pegar fogo no interior do Acre — Foto: Alcinete Gadelha/Rede Amazônica

“Perdi tudo, tudo. Não tinha ninguém em casa e minha amiga que escutou a estaladeira das coisas, correu e chamou outros vizinhos. Eu não estava em casa, ela me ligou e quando cheguei estava tudo queimado já. Não tinha muitas coisas dentro, era minhas roupas, minha cama, geladeira, fogão e meus documentos que queimaram tudo, fiquei só com a roupa do corpo e minha farda de trabalho. Estou agora na casa da minha mãe. Não tem explicação para isso, a instalação era toda nova da casa, nem o gás que tinha lá estava instalado. A casa era do meu avô, que mora do lado”, contou a moradora entre lágrimas.