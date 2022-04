Pedindo envio do PL de reajuste à Câmara, servidores da educação ocupam prefeitura de Rio Branco

Em mais um ato de greve, os servidores da educação do município de Rio Branco ocupam a sede da prefeitura de Rio Branco na manhã desta terça-feira (19). Em ato pacífico, eles pedem que o prefeito Tião Bocalom receba uma comissão e apresente uma data para enviar o projeto de lei com a proposta de reajuste da categoria para a Câmara de Vereadores.

Na semana passada, a categoria debateu um projeto de lei para ser enviado à Câmara de vereadores com as duas parcelas do piso dos professores do ano de 2022, dos meses de maio e setembro, dos funcionários de escolas com o acréscimo de R$ 200 na PEC.

Porém, eles alegam que esse projeto ainda não foi enviado e que só devem encerrar o movimento de greve quando for enviado ao legislativo municipal.

A assessoria de comunicação da prefeitura, disse que o projeto de reajuste dos servidores está na Procuradoria Geral do Município (PGM). “O que é de praxe para saber se as informações estão dentro da lei. Ainda esta semana será encaminhada à câmara municipal em caráter de urgência para votação. agora lá, não sabemos quando será votada e em qual sessão. O reajuste está certo e começa a ser pago a primeira parcela, no salário de maio e a segunda em novembro, como foi aprovado pelos dois sindicatos das categorias e será retroativo a janeiro de 2022.”

“Nós estamos aqui pedindo para que o prefeito mande o projeto para a Câmara para ser aprovado porque há mais de duas semanas os professores já concordaram com o pagamento das duas parcelas como ele colocou”, disse a professora Suedy Pinheiro.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, disse que eles devem ficar na prefeitura até que sejam recebidos pelo prefeito.

“Estamos acampados na porta do gabinete do prefeito e só vamos sair depois que ele receber uma comissão e dizer o dia que vai mandar esse projeto de lei. Nós queremos que ele mande com a maior urgência possível. Estão enrolando porque não prepararam as escolas para receber os alunos e querem colocar esta cota nas nossas costas. O PL já está pronto porque o que já tínhamos negociado com a Casa Civil e Câmara já está definido”, explicou.

Categoria ocupa prédio da prefeitura em Rio Branco — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica Acre

A categoria pede:

Reformulação de Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR);

Piso nas carreiras aos professores, com 50% de diferença do nível médio para superior;

Piso de uma única parcela aos professores;

Piso dos funcionários de escolas que é de R$ 1,4 mil, a proposta do Sinteac é de R$ 1.956;

E se coloca contra a proposta da prefeitura de aumentar tempo de serviço para progressão salarial;

Os servidores municipais de Educação estão em greve desde o dia 24 de fevereiro. Desde então, a categoria tem feito vários protestos pela cidade.

A prefeitura já tinha informado que a gestão apresentou proposta de reajuste de até 40% para os servidores da Educação. Essa proposta foi feita no final do mês de março. Porém, os servidores dizem que precisa ser votado na Câmara.

Caso seja aprovado, o salário dos servidores da Educação passa de R$ 2.154,64 para pouco mais de R$ 3 mil. Já dos professores do magistério sobe de R$ 1.436,75 para R$ 2.403,52.

Para os funcionários de apoio da pasta o aumento será de 20%. Já os de nível fundamental passam a ganhar R$ 1,4 mil mais R$ 50 do Prêmio pela Elevação da Qualidade da Aprendizagem (PEQ). Os de nível médio, que recebem R$ 1.032, vão ganhar R$ 1,5 mil por 30 horas semanais.