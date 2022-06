Casal homoafetivo de outro estado adota três irmãos tarauacaenses

A Semana Nacional da Adoção, foi celebrada nesta última semana, em especial ao tema o programa do Tribunal de Justiça do Acre Boletim TJAC compartilhou uma entrevista especial de Diogo e Francisco, um casal homoafetivo que adotou três filhos no Acre.

Eles são de outro estado, mas após 16 anos de união estável, decidiram aumentar a família, por meio da adoção.

A princípio, o casal queria adotar duas criança, mas as coisas saíram um pouco do planejado quando eles foram informados que, no interior do Acre, quatro irmãos aguardavam por adoção. Com essa informação e já inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, eles vieram ao Acre e conheceram os futuros filhos.

Diogo já era pai, em um casamento anterior ele teve um bebê, que morreu aos 7 meses de idade e disse que isso era um trauma que tinha, mas ao saber da vontade de Francisco, ele amadureceu a ideia de ser pai novamente.

“A gente queria adotar uma criança mais velha, não queríamos bebê e fizemos o cadastro e nele descrevemos que poderia ser de qualquer lugar do Brasil, até brincamos: ‘pode ser do Acre ou de qualquer lugar’, e não é que foi do Acre”, disse Diogo.

Ele explicou que ao receber a informação de que havia o grupo de quatro irmãos da cidade de Tarauacá do Acre, não pensaram duas vezes. “Era quatro crianças e acabamos fazendo a adoção compartilhada com uma grande amiga, a Luciana, ficamos com os três mais velhos e ela, que queria uma criança menor, ficou com a caçulinha”, explicou.

Sobre a adoção compartilhada, ele explica que as duas famílias se veem o tempo todo, então os quatro irmãos, mesmo não morando juntos, continuam convivendo. “A gente viaja junto nas férias, é a grande família, como a gente chama”.