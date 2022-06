Em Tarauacá, visitante é presa ao tentar entrar em presídio com droga escondida em fundo de calcinha

Uma mulher foi presa tentando entrar na Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, no interior do Acre, com 29 tabletes de maconha. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Uapen), o flagra ocorreu na tarde desse domingo (29) durante uma revista do presídio para liberação dos visitantes.