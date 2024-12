CCJ aprova texto que permite a estados legislar sobre matéria penal

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, reuniu-se com Presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, em Paris, na quinta-feira, para apresentar sua renúncia, tornando-o o primeiro-ministro com o mandato mais curto na história moderna da França.

“O primeiro-ministro apresentou hoje a renúncia do seu governo” ao presidente Macron, que “tomou nota” da renúncia, disse o Eliseu.

Barnier e os seus ministros permanecem “responsáveis ​​pelos negócios diários até à nomeação de um novo governo”, acrescentou.

O primeiro-ministro deixou o cargo depois os legisladores votaram pela derrubada de seu governo minoritário em uma moção de censura na quarta-feira.

A mudança ocorreu depois que Barnier forçou uma projeto de lei orçamentário impopular na tentativa de cortar da França elevado défice fiscal.

O plano continha aumentos de impostos e cortes de despesas no valor de 60 mil milhões de euros (63,1 mil milhões de dólares), com o objetivo de levar o défice para 5% da produção económica em 2025, contra 6,1% estimados este ano. O objetivo é reduzir o défice para 3% até 2029.

Foi visto como uma tentativa de conduzir a economia francesa para águas mais calmas.

Alguns políticos da oposição apelaram à renúncia do presidente Macron Imagem: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

O que está reservado para o novo PM?

Deputados dos partidos de extrema-esquerda e de extrema-direita opuseram-se à aprovação do orçamento. Posteriormente, uniram forças para apoiar o voto de desconfiança, com 331 legisladores votando a favor da moção, de um total de 577 legisladores.

O desenvolvimento ameaça mergulhar o país ainda mais na turbulência política.

O presidente Macron nomeou Barnier como primeiro-ministro recentemente, em 5 de setembro deste anodepois de eleições antecipadas no verão produzirem um parlamento suspenso em que nenhum partido obteve a maioria absoluta.

Desde então, a Assembleia Nacional foi dividida em três blocos distintos, com 182 assentos para a coligação de esquerda, 168 para os centristas do Presidente Macron e 143 para a Reunião Nacional de extrema-direita, liderada por Marine Le Pen.

A câmara baixa dividida tornou difícil para o governo aprovar legislação, incluindo o orçamento de 2025.

Embora se espere que Macron nomeie um novo primeiro-ministro, eles enfrentarão os mesmos desafios que levaram à queda de Barnier.

A instabilidade política levantou preocupações sobre a economia francesa, com receios de que o colapso do governo possa aumentar as taxas de juro dos títulos do governo francês, agravando os problemas da dívida do país.

França: Primeiro-ministro de Macron, Barnier, deposto em voto de desconfiança

O que Macron fará a seguir?

Alguns políticos da oposição pediram a renúncia de Macron.

“Acredito que a estabilidade exige a saída do Presidente da República”, disse Manuel Bompard, líder do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, na TV BFM na noite de quarta-feira.

Mas Macron rejeitou tais apelos. “Fui eleito para servir até 2027 e cumprirei esse mandato”, disse ele aos repórteres no início desta semana.

O impasse político provavelmente continuará, uma vez que as novas eleições parlamentares não poderão ser realizadas até o próximo verão.

Macron deve fazer um discurso televisionado à nação às 20h (19h GMT) de quinta-feira, onde deverá delinear seu futuro curso de ação.

