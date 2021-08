Celebração de aniversário da Rosasfarma é finalizada com sorteio de prêmios aos clientes

Desde a segunda quinzena de julho que a Rosasfarma – maior e mais conceituada empresa de cosméticos, suplementos e manipulados do Acre – presenteia os clientes com diversas facilidades, entre eles descontos e muitas opções em comemoração aos 23 anos de fundação do empreendimento, completados no dia 23 de julho. E o fechamento da celebração de mais um grande aniversário foi realizado na terça-feira, 4, com o sorteio de 23 vouchers no valor de R$200 em compras na nova sede.

Para auxiliar o combate à pandemia, a atividade foi feita de forma virtual nas redes sociais de influenciadores e colunistas. Um espaço separado dos clientes e funcionários para evitar aglomerações foi reservado para eles. Os convidados foram responsáveis por balançar a urna e selecionar os nomes depositados pelos participantes, que ganharam cupons do sorteio a cada R$100 compras. O desconto de 23% e o lançamento do aplicativo “Rosarfarma” também fizeram parte das celebrações.

“Queríamos estar com nossos clientes. Mas a comemoração aconteceu dentro do que podia ser feito no cenário da Covid-19. Concretizamos a programação elaborada para a segunda quinzena de julho com esses sorteios para agradecer as pessoas. Elas são a razão de existirmos e o motivo de chegarmos até aqui. Nada melhor do que retribuir todo esse carinho e confiança que a população tem na gente presenteando-a com tudo isso e novas instalações”, disse a farmacêutica e sócia da empresa Êrika Rosas.

Um dos grandes ganhadores dos vouchers foi o empresário Jurilande Aragão Silva Filho, que agora tem direito a R$200 em produtos em qualquer umas das quatro lojas da rede em Rio Branco. Cliente da Rosasfarma há mais de 15 anos, ele se disse bastante feliz com a contemplação. “A ação foi uma ótima campanha para incentivar a compra de produtos pelos clientes. A Rosasfarma é uma empresa que fornece produtos de qualidade, confiável e com ótimos preços, realmente é bem diferenciada”, falou.

A influenciadora Dianna Frota foi uma das que promoveram o sorteio nas redes sociais. Ela afirmou que a Rosasfarma é uma rede conceituada entre os acreanos e que sempre escolhe uma das quatro lojas para comprar os produtos que precisa. “Tudo que é oferecido pela empresa aos clientes tem qualidade e excelência, uso os itens de qualquer uma das lojas e recomendo sempre para os meus seguidores. Toda a equipe da Rosasfarma está de parabéns por fazer essa atividade linda demais”, encerrou.