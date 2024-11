Centro de Apoio ao Surdo conclui curso avançado em intérprete de libras

Clícia Araújo



A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Divisão de Educação Ambiental, em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), realizou nesta terça-feira, 26, em Rio Branco, uma oficina de formação com o tema Educação Ambiental e Mudanças Climáticas. A atividade foi desenvolvida no Parque Zoobotânico da Ufac e integrou as ações do programa Escola Verde. O público-alvo foi composto de assessores pedagógicos que atuam com professores do ensino fundamental, anos finais, da rede estadual.

Com a participação de cerca de 30 profissionais, a oficina teve como objetivo capacitar os educadores para multiplicar informações e práticas educativas sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. A programação incluiu palestras, debates, atividades práticas e uma caminhada pelas trilhas do Parque Zoobotânico, com abordagens alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Pela manhã, o evento contou com a contribuição de professores da Ufac: Foster Brown, que ministrou aula prática e uma palestra sobre mudanças climáticas; Murilena Pinheiro, que discutiu temas relacionados à educação ambiental; e Joana da Mata, que trouxe reflexões sobre sustentabilidade.

No turno da tarde, os participantes aprofundaram conhecimentos em temas como “Educação que transforma – construção de composteira caseira”, apresentado por Dalva Martins, e os preparativos para a 6ª Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, abordados por Fátima Nascimento, da SEE. A conferência estadual, prevista para 2025, selecionará estudantes de 11 a 14 anos para representar o Acre no evento nacional, em Brasília.

Para a chefe da Divisão de Educação Ambiental da SEE, Maria de Fátima Oliveira, a oficina foi essencial para sensibilizar os educadores sobre os impactos das mudanças climáticas e orientá-los a incluir essa temática em suas práticas pedagógicas.

“É essencial que nossos alunos compreendam as causas, consequências e soluções dos problemas ambientais. A educação é o caminho para formar cidadãos conscientes e responsáveis pelo planeta que habitarão no futuro”, afirmou.

A coordenadora do Parque Zoobotânico, Cristina Boaventura, também destacou a relevância da parceria entre Ufac e SEE. “O Parque é um espaço educador que promove ensino, pesquisa e extensão, e eventos como este fortalecem as ações de educação ambiental”, observou.

Já a assessora pedagógica Virgínia de Souza enfatizou a importância dos temas discutidos na oficina, para a produção de materiais didáticos que serão utilizados nas formações de professores em 2025. “Estamos formando grupos de estudo sobre impactos ambientais e mudanças climáticas, para que essas questões sejam incorporadas ao currículo do próximo ano letivo”, relatou.

O programa Escola Verde, coordenado pela Divisão de Educação Ambiental da SEE, realiza ações como oficinas, palestras e atividades de jardinagem, arborização e sensibilização ambiental. A iniciativa busca incentivar práticas diárias nas escolas, como a redução do desperdício de água, o descarte correto do lixo e a eliminação de queimadas, promovendo maior conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente.

