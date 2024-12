Centro de Apoio ao Surdo conclui curso básico de Libras para professores em Rio Branco

Tácita Muniz



O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) formou, nesta sexta-feira, 1.093 alunos de escolas públicas do Acre. A comemoração, que ocorreu na Igreja Batista do Bosque, contou com a presença do governador Gladson Cameli, que fez questão de destacar a importância dessa iniciativa da Polícia Militar do Acre (PM-AC) para as crianças e jovens do estado.

“Não é só reprimir, não é só cobrar. É fazer um trabalho desde a infância, a adolescência, para que a gente possa dizer, de fato, não às drogas, e pensar em um país melhor. Isso é dar oportunidade para esses jovens, pois são o nosso futuro, e o futuro começa a partir do presente”, falou o governador.

O Proerd já formou, desde a sua implantação, mais de 210 mil estudantes em todo o estado. Desta vez, a formação alcançou 17 escolas da rede pública de ensino, totalizando mais de mil alunos que estão finalizando o 5º ano do ensino fundamental I.

A iniciativa da PM é voltada para a prevenção ao uso de drogas e à prática da violência, com atividades educativas e dinâmicas em sala de aula. Originalmente pensado em atender às escolas públicas, a PM decidiu estender o programa, durante a pandemia, também para as escolas particulares.

A tenente-coronel Ana Cássia Monteiro, coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, fala do impacto desse programa na mudança social.

“Tem uma importância de prevenção primária. Nós entramos nas escolas como uma estratégia de aproximação da comunidade escolar e educamos e ensinamos crianças e adolescentes a dizer não às drogas, trabalhando dentro de uma perspectiva de parceria com a comunidade”, disse.

Ao longo dos anos, o Proerd se tornou referência no Acre, reconhecido nacionalmente pela atuação preventiva nas escolas e pela função social relevante que desempenha para a sociedade acreana.

A comandante-geral da PM, coronel Marta Renata Freitas, reforça que o Proerd está inserido dentro de estratégias institucionais usadas para que a PM cumpra seu papel social. “Cuidar das crianças é cuidar do nosso futuro. Nós alcançamos, este ano, 12 municípios. Expandimos também o nosso programa para o ensino médio, que anteriormente nós só tínhamos no ciclo de 5º e 7º anos. Então, essa satisfação é maior para nós quando conseguimos ofertar esse serviço preventivo, de proximidade com a comunidade escolar.

A cerimônia seguiu com a presença do mascote do programa, entrega de medalhas para alunos que fizeram a melhor redação sobre o Proerd.

Para Júlia Gabrielly Barroso, de 11 anos, estudante da escola João Paulo II, foi a oportunidade de aprender mais. “Eu amei todo o programa. Tive muitas informações e aprendi muito sobre a vida”, relatou.

Já Afonso Américo Neto, de 10 anos, demonstrou estar muito feliz e revelou que se tornou fã do programa. “Por mim, eu fazia esse programa a minha vida toda”, completou.

Além dos 12 locais fixos onde as atividades ocorrem, há também o Proerd itinerante, que atende comunidades mais distantes e também indígenas. Para ampliar esse alcance, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) é uma parceira imprescindível.

Presente na solenidade, o secretário de Educação e Cultura do Acre, Aberson Carvalho, enfatizou a importância dessa conscientização dentro do ambiente escolar. “O Proerd é fundamental na construção dos nossos jovens. A campanha que nós fazemos a favor do Proerd é da ampliação, da extensão das ações do Proerd, para garantir essa melhor formação de cidadãos e das nossas autoridades”, pontuou.

Raiane Bereta, mãe de uma aluna que estava formando, falou que as ações também ajudam os pais.

“Eu fiz o Proerd e falava para a minha filha. É muito importante, não só para as crianças, mas também para os pais, porque nos ajuda a lidar com problemas”, relatou.

O governador foi lembrado como um grande parceiro e incentivador desse projeto. A coronel Marta Renata relembrou, ainda, que as metas estão sendo alcançadas com a ajuda e união de toda a equipe governamental. Após acompanhar todos os relatos, emocionado, o governador se dirigiu às crianças e pediu que se tornassem multiplicadores dos ensinamentos.

“Peço que vocês não deixem de sonhar. A maior fortuna que um pai pode deixar para o filho é as condições de estudar, porque ninguém vai tirar. Agradeço a cada pessoa que se empenhou e se dedicou em promover ações como essa. Cada um de vocês é fundamental para que possamos construir essa ponte de paz, união e melhoria na vida das pessoas”.

A formatura encerrou com os mais de mil alunos cantando junto com o governador: “Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não”.

