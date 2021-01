Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais emite alerta para cheias

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu nesta quinta-feira (7) alerta para ocorrência ´moderada´ de eventos geo-hidrológicos nos Vales do Envira/Tarauacá e Juruá.

É o 1o alerta emitido em 2021 pelo Cemaden para o Acre. Outros organismos já divulgaram alertas sobre o acumulado de chuvas no Estado.

No Vale do Juruá, os eventos são devido à previsão de chuva com acumulados significativos e aos acumulados prévios -a soma desses fatores deverá elevar o nível dos rios da região.

O Cemaden considera de amplitude ´moderada´ a possibilidade de ocorrência de eventos geo-hidrológicos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Região Serrana, Baixada Fluminense, mesorregiões Centro e Norte do Rio de Janeiro e no sul do Estado do Espírito Santo, devido à previsão de chuva nessas localidades, principalmente a partir da tarde e nas localidades onde ainda há elevados acumulados nas últimas 96 horas.

Na região Metropolitana de São Paulo, os eventos podem ocorrer devido as pancadas de chuva a partir da tarde.

O Instituto Nacional de Meteroelogia (Inmet) também emitiu alerta para chuvas intensas na região. Porém, classifica o evento como ´perigo potencial´ porque há possibilidade de grandes transtornos aos moradores.