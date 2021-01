Rios Acre e Tarauacá voltam a subir; Juruá segue vazando

As águas do rio Acre, Juruá e Tarauacá apresentaram divergências na medição realizada nesta quinta-feira, 07, às 6 horas, pela Agência Nacional de Águas (ANA) e o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC). Segundo o boletim da Defesa Civil, o rio Acre apresentou elevação nas últimas 24 horas, mesmo que tímida. Nesta manhã, o rio amanheceu com 9,52m, já na quarta estava em 9,47m, um aumento de 0,5cm.

Já o rio Tarauacá se encontra nesta quinta-feira medindo 7,60m, bem abaixo da cota de alerta que é de 8,50m. Na terça-feira, 05, o rio estava marcando 6,80m, um aumento de 0,80cm em 24 horas.

O rio Juruá, conforme medição das 9h desta quinta-feira, em Cruzeiro do Sul, está marcando 12,89m, enquanto que na quarta estava em 13,13m. Vale ressaltar que a cota de alerta é de 11,80 metros e a de transbordamento é de 13 metros.

Em Tarauacá, pelo menos 4,9 mil casas foram atingidas pelas águas do manancial em quatro bairros: Centro, Senador Pompeu, Flores e Triângulo. São pelo menos 15 mil pessoas nesses bairros atingidos. A enchente desabrigou 87 pessoas que foram levadas para duas escolas da cidade.

Em Rio Branco, apesar dos sinais de vazante, a Prefeitura de Rio Branco colocou uma equipe da Zeladoria na limpeza imediata do Parque de Exposições Whidy Viana e determinou a construção de 100 abrigos aos possíveis atingidos pela cheia do Rio Acre.