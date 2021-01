Nos primeiros sete dias de 2021, Acre contabiliza 26 mortes por covid-19

De acordo com levantamento realizado pela equipe do Ac24horas, nos sete primeiros dias de 2021, o Acre contabilizou do dia 1º de janeiro até esta quinta-feira, 07, a morte de 26 acreanos em decorrência da covid-19, uma média diária de quase 4 mortes por dia [3,7].

Segundo o boletim, 858 casos foram confirmados durante o mesmo período, dando em média 122 novos casos de coronavírus por dia. Em relação às altas clínicas, o Acre registrou 4.019 durante o mesmo período, resultando em média 574 altas clínicas por dia.

Em relação a capacidade de testes, o Estado testou 3.071 acreanos durante o mesmo período, resultando em média em 438 testes realizados por dia.

Nesta quinta-feira, 07, o Acre registrou o maior número de mortes pelo coronavírus em apenas um dia, sete mortes ao total. O Acre registrou nesta quinta-feira, 07, 100 casos de infecção pelo coronavírus, fazendo com que o número de infectados pela doença alcançasse 42.478 acreanos.

Do dia 17 de março de 2020, até esta quinta-feira, 07, o Estado do Acre registrou 37.712 pessoas que já receberam alta médica da doença.