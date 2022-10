VÍDEO: Chagas Batista, candidato a deputado estadual, firma compromisso com juventude e mulheres

A candidatura do tarauacaense Chagas Batista (PSB) cresceu como nenhuma outra na regional Tarauacá-Envira. Batista disputa uma cadeira de deputado estadual com o número 40789, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), e na última quarta-feira se reuniu e debateu propostas com a juventude, e na quinta-feira, com um grande grupo de mulheres. . Chagas Batista, que foi candidato a prefeito em 2020, recebeu 4.480 mil votos em Tarauacá. Muitos desses votos foram de jovens, por isso, na última quarta-feira participou de encontro com um grupo de jovens, onde apresentou questões relativas aos direitos da juventude e direitos da mulher, duas prioridades do seu futuro mandato de deputado estadual. Além da juventude, Batista participou de encontro com um grande grupo de mulheres. Na qualidade de militante assíduo, firme defensor de causas populares, destacou ainda que “Nossas mulheres enfrentam o sofrimento da falta de água até para tomar banho mediante a omissão de um governo incompetente e insensível. Por isso que preciso ser deputado para ser a voz da nossa gente”, disse. .

“Ouvimos depoimentos dramáticos das mulheres da periferia e da zona rural. O governo do município destruiu a saúde e a educação. Na zona rural as crianças estão sem aula. Em algumas escolas as aulas começam neste mês de setembro, um faz conta que tem aula“, disse Batista.

. O quadro geral da saúde municipal e estadual é ainda mais dramático, segundo Batista. “Na zona rural acabaram com as ações itinerantes. Nem combustível tem para os agentes de saúde, mas agora os barcos estão subindo cheios de óleo e gasolina dos candidatos da prefeitura. Na cidade, as mulheres são obrigadas irem de madrugada nos postos disputar uma ficha no dia que tem médicos“, afirmou Batista. .