Charge do JCaesar: 14 de abril

O presidente Lula está prestes a completar seis meses, nesta terça-feira, sem decidir quem indicará às duas vagas abertas no STJ. O petista chegou a marcar três reuniões para bater o martelo, que foram adiadas.

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça definiu em 15 de outubro do ano passado as duas listas tríplices com indicados para as cadeiras que foram das ex-ministras Laurita Vaz (que deixou a Corte em outubro de 2023) e de Assusete Magalhães (aposentada em janeiro de 2024).

Para a lista dos magistrados federais, o STJ escolheu Carlos Augusto Pires Brandão, do TRF-1; Daniele Maranhão Costa, também do TRF-1; e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3.

Já na dos integrantes do Ministério Público, foram eleitos Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas; Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre; e Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal.

Hoje, Carlos Brandão e Marluce Caldas são considerados favoritos, segundo integrantes do governo ouvidos pelo Radar.

Nos bastidores, no entanto, a disputa segue acalorada.