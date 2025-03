Charge do JCaesar: 28 de fevereiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou há pouco no X (antigo Twitter) que recebeu ligação de Lula comunicando a indicação da deputada federal Geisi Hoffmann (PT-PR) para comandar a Secretaria das Relações Institucionais da Presidência no lugar de Alexandre Padilha.

“Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil”, afirmou Motta.

Quando tomar posse, no próximo dia 10 de março, a presidente nacional do PT será a articuladora política do Palácio do Planalto junto ao Congresso.

No ano passado, ela atuou para garantir o apoio do PT à candidatura de Hugo Motta à sucessão de Arthur Lira, quando os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) ainda estavam no páreo.

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) também se manifestou e disse ter sido comunicado por Lula sobre sua decisão de nomear Gleisi para a SRI.

“Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil”, afirmou o senador, em nota.