Chef Toshi Akuta lança o Otodokê, novo delivery de bentôs em SP – 08/11/2024 – Marcelo Katsuki

Uma das lembranças mais gostosas que tenho da infância são os ‘bentôs’, as marmitas japonesas que minha mãe preparava quando íamos pescar nos finais de semana. Sempre me preocupava mais com o lanche do que com as iscas e minha mãe caprichava porque sabia que quando acabava a comida, o guaraná caçulinha e a leitura dos gibis, eu era o primeiro a gritar: “Quero ir embora!” – Meu Deus, que criança chata… Hoje não tem mais pescaria e nem gritaria, mas quando viajo para a casa dos meus pais, sempre volto com uma marmitinha embrulhada em um furoshiki, o lenço estampado japonês, que deixa escapar um pouco do cheirinho da comida no carro. Geralmente é o takuan, a “cheirosa” conserva de nabo amarela, que nunca soube o que era sutileza, mas que abre o apetite como ninguém.

O bentô é uma instituição presente na vida de todo nikkey, por isso fiquei tão nostálgico nessa semana quando abri as sacolas do Otodokê, novo empreendimento do Toshi Akuta (chef do Otoshi Izakaya), e me deparei com um marmita japonesa bem elaborada e com aquele gostinho de comida de batian (vó em japonês).

No Otodokê, que quer dizer “entregar” em japonês, há as famosas marmitas em caixinhas com separações para o arroz, os legumes e a proteína, que pode ser o salmão yakizakaná (R$ 65) , o tonkatsu (R$ 60) com a milanesa de porco, ou ainda o shogayaki (R$ 55) que traz carne suína grelhada com molho de gengibre e shoyu. Há também os domburis, tigela em japonês, que têm como base o arroz branco coberto com carnes ou ensopados como o tonkatsu kare (R$58) com curry e uma crocante milanesa de porco por cima.

Para abrir a refeição o menu traz delícias como o guioza grelhado ou no vapor (R$ 30 – 5 unidades), o shuumai (R$ 45), um dumpling de porco com camarão no vapor, e o karaague (R$ 55), que traz pedaços crocantes de frango frito. Os oniguiris recheados (R$ 18 a unidade) podem trazer recheio de maionese de atum, de salmão grelhado ou de umeboshi, a ameixa japonesa em conserva.

Os sandos também fazem bonito, caso do katsusando (R$ 35), sanduíche em pão de forma com milanesa de porco, repolho e maionese, e do tamagosando (R$ 30), com recheio de ovo ao estilo japonês. Toshi promete a volta do sanduíche de berinjela com missô, que fazia a alegria dos veganos e não-veganos em seu delivery que funcionou durante a pandemia.

Ah, o Otodokê funciona de segunda à sábado, das 11h às 16h. Conheça! Instagram: otodoke.br