Médico brasileiro mostra presentes simples que recebe de pacientes; gratidão; vídeos

A gratidão não tem forma própria, é o que é. Um médico brasileiro que o diga: após um dia de trabalho, ele mostra os presentes simples que ganha dos pacientes. Tem de tudo um pouco – pato, galinha, o peixe surubim e frutas. O inusitado chama a atenção das redes sociais.

O médico Kayro Brito é de Manaus, no Amazonas, no Amazonas, compartilhou os vídeos com os singelos presentes, depois de um dia de trabalho.

Para os internautas, carinho em formas variadas. Os vídeos que mostram os presentes simples agradaram os internautas e seguidores.

A gratidão da simplicidade

Nas redes sociais, a interpretação é que o médico brasileiro é muito querido e atencioso para receber presentes, mesmo que simples, mas especiais.

“Esse deve ser um médico atencioso. Para nós, são presentes estranhos, mas para os pacientes uma demonstração de gratidão”, reagiu uma seguidora. “Que lindo o amor dos seus pacientes por você. Isso mostra que está no caminho certo”, reagiu.

“Em algumas regiões, as criações no quintal e os plantios são as únicas fontes de renda e alimentação. Talvez tenha mais que presentes aí”, acrescentou outro.

Brasil do interior

No interior do país, ainda há o hábito preservado de retribuir afetos com presentes caseiros. Além dos animais e plantas, são frequentes a troca de pratos.

Há regiões em que o convidado para o almoço ou jantar, sempre chega com o prato pronto da sua especialidade: seja doce ou salgado.

Esses costumes tradicionais registram a cultura do povo e preservam características regionais próprias.

Foto: @kaayro_

O vídeo é engraçadíssimo: galinha, pato, limão…

Teve também um dia que levaram surubim, o peixe, de presente, olhe:





