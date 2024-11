China alerta EUA que não há vencedores em guerras comerciais – negócios ao vivo | Negócios

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o Primeiro-Ministro húngaro, Viktor Orban, durante a cimeira da Comunidade Política Europeia, em Budapeste, 7 de novembro de 2024. DENES ERDOS/AP

Para o evento, Viktor Orban escolheu a Puskas Arena, o grande estádio que leva o nome do lendário jogador de futebol Ferenc Puskas (1927-2006), que este entusiasta do futebol construiu recentemente em Budapeste. Na quinta-feira, 7 de novembro, o primeiro-ministro húngaro recebeu quarenta e dois chefes de estado e de governo europeus, incluindo os seus homólogos da União Europeia (UE), por ocasião da cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE).

Após a grande vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas e a queda da coligação de Olaf Scholz na Alemanhaa maioria dos líderes presentes em Budapeste tinha motivos para estar preocupado. Especialmente porque, como resume um alto funcionário europeu, “Não existe terceiro país que divida mais os europeus do que os Estados Unidos”. Apanhado pela crise política alemã, Scholz não esteve presente na cimeira do CPE na quinta-feira e só regressou a Budapeste para o Conselho Europeu à noite.

Na comitiva do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, temíamos também as provocações de Viktor Orban, que apoiou fervorosamente o candidato republicano e muitos dos seus apoiantes celebraram a queda da coligação alemã, que consideraram demasiado à esquerda. Mas o líder húngaro finalmente jogou sobriedade, sob os olhos risonhos de Edi Rama, o primeiro-ministro albanês, que se divertiu ao ver “toda a Europa reunida no rebanho das suas ovelhas negras”.

No seu discurso de abertura, Viktor Orbán nem sequer mencionou o nome do seu «amigo» Donald Trump. “O futuro dos nossos laços com os Estados Unidos é um aspecto essencial da arquitectura de segurança europeia”formulou educadamente o primeiro-ministro húngaro. “Falaremos sobre como fortalecer nossa autonomia estratégica », acrescentou ainda, retomando uma noção cara a Emmanuel Macron.

“Precisamos examinar se vemos os desafios que temos diante de nós da mesma maneira e se buscamos respostas em direções semelhantes”no entanto, escapou ao Sr. Orban, que, desde o início da guerra na Ucrânia, tem demonstrado a sua proximidade ao Presidente Vladimir Putin. Por trás de sua visão de“Autonomia estratégica” ele não só quer que a Europa se liberte dos interesses americanos, mas também que se aproxime dos interesses da China e da Rússia.

