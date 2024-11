Mais de 40 macacos à solta em cidade dos EUA após escaparem de laboratório | Notícias sobre vida selvagem

Mais de 40 macacos escaparam de um laboratório de pesquisa em uma pequena cidade dos Estados Unidos depois que um funcionário não conseguiu fechar adequadamente um recinto.

Os 43 macacos rhesus fugiram das instalações Alpha Genesis em Yemassee, Carolina do Sul, na quarta-feira, de acordo com um comunicado policial divulgado no dia seguinte.

A polícia disse que os macacos eram todos fêmeas pesando cerca de 3 kg (6,6 libras), pequenos e jovens demais para serem usados ​​em testes.

“Eles não estão infectados com nenhuma doença. Eles são inofensivos e um pouco ariscos”, disse o chefe da polícia de Yemassee, Gregory Alexander, na quinta-feira, enfatizando que eles representavam “quase nenhum perigo para o público”.

Alpha Genesis montou armadilhas e usou câmeras de imagem térmica para recapturar os macacos em fuga. “Os manipuladores os conhecem bem e geralmente conseguem recuperá-los com frutas ou uma guloseima”, disse Alexander.

A polícia pediu aos moradores da cidade, que tem uma população de cerca de 2.000 habitantes, que mantenham as portas e janelas “fechadas com segurança”, relatem imediatamente qualquer avistamento e evitem se aproximar dos macacos “sob quaisquer circunstâncias”.

Greg Westergaard, CEO da Alpha Genesis, que fornece primatas para pesquisas em todo o mundo, disse à CBS News que “esperava um final feliz” com o retorno dos primatas por vontade própria.

“É realmente como seguir o líder. Você vê um ir e os outros irem”, disse ele sobre a fuga.

No entanto, esta não foi a primeira fuga do laboratório. Em 2018, autoridades federais multaram a Alpha Genesis em US$ 12.600 depois que dezenas de primatas escaparam. Houve outras fugas em 2014 e 2016, com um total de 45 macacos fugindo.

O grupo Stop Animal Exploitation Now enviou uma carta ao Departamento de Agricultura dos EUA pedindo à agência que enviasse imediatamente um inspetor às instalações de Alpha Genesis e conduzisse uma investigação completa.

“O claro descuido que permitiu a fuga destes 40 macacos colocou em perigo não só a segurança dos animais, mas também colocou em risco os residentes da Carolina do Sul”, escreveu Michael Budkie, diretor executivo do grupo, numa carta.