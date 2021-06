Chega a quase mil o número de exames de Covid-19 à espera de análise nesta sexta-feira no Acre

Mas o que chama a atenção no boletim é a quantidade de exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. O número saltou de 112 na quinta para 986 exames nesta sexta. O número de pessoas internadas permanece em 134, das quais 115 com teste positivo para a Covid-19.