Gladson nomeia 61 professores aprovados para formação de cadastro de reserva

O governador Gladson Cameli (Progressistas) nomeou nesta sexta-feira (18), 61 professores aprovados nos processos seletivos para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os convocados vão atuar em 10 municípios conforme a lista: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Jordão, Brasiléia, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia e Sena Madureira.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse.