Chega a SP décimo terceiro voo com 150 repatriados do Líbano

Islamabad, Paquistão – Quando um comboio de milhares de apoiantes do partido paquistanês Tehreek-e-Insaf (PTI) chegou a Islamabad na noite de segunda-feira para se reunir em apoio do seu líder preso, o ex-primeiro-ministro Imran Khan, foram instados pela esposa de Khan, Bushra Bibi, a ficar até que sua libertação fosse garantida.

No entanto, dentro de 24 horas, uma operação noturna das forças de segurança na terça-feira dispersou a multidãosupostamente resultando em vítimas entre os manifestantes do PTI e o pessoal responsável pela aplicação da lei.

A operação, que começou pouco antes da meia-noite, foi conduzida sob um apagão de energia no centro de Islamabad, a menos de 3 km de D-Chowk, a praça pública que marca o limite da Zona Vermelha da capital, onde estão localizados muitos edifícios governamentais.

Bushra Bibi e Ali Amin Gandapur, ministro-chefe do PTI de Khyber Pakhtunkhwa, recuaram para a província do noroeste sob o manto da escuridão quando a operação começou e as forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Na manhã de quarta-feira, o PTI emitiu um comunicado anunciando que iria cancelar o protesto “por enquanto”.

Os comboios do PTI deslocaram-se de Khyber Pakhtunkhwa para Islamabad, desafiando ordens judiciais que proibiam a sua entrada na cidade, para pressionar o governo em três exigências: recuperar o que o partido chama de “mandato roubado” das eleições de Fevereiro, a libertação de presos políticos, incluindo Khan e a reversão de uma emenda constitucional que concedia ao governo o controle sobre as nomeações judiciais.

Quando os manifestantes partiram, era a liderança do PTI que estava sob pressão, disseram analistas. Nenhuma das exigências do partido foi atendida e havia pouca clareza sobre como a organização se reagruparia.

“Este protesto foi enquadrado como a sua ‘chamada final’, mas o seu colapso desta forma é um grande golpe para a sua estratégia política”, disse o analista político Zaigham Khan à Al Jazeera.

A operação levada a cabo pela polícia e por guardas paramilitares levou a relatos contraditórios sobre mortes.

O PTI disse que oito dos seus apoiantes foram mortos, enquanto o governo negou o uso de munições reais e insistiu que nenhum manifestante morreu. Autoridades relataram que três guardas florestais foram mortos em um incidente de atropelamento envolvendo um comboio do PTI na segunda-feira, enquanto um policial morreu em confrontos com apoiadores do partido.

Este foi o quarto protesto do PTI em quatro meses, tendo os comícios anteriores, incluindo um em Outubro, terminado prematuramente.

Na tarde de quarta-feira, Gandapur deu uma conferência de imprensa na cidade de Khyber Pakhtunkhwa, em Mansehra, condenando a repressão do governo aos trabalhadores do PTI e indicando que o partido continuaria a pressionar as suas exigências.

O PTI tem estado em modo de protesto desde que o governo de Imran Khan foi deposto através de um voto parlamentar de desconfiança em Abril de 2022.

Embora os seus candidatos tenham conquistado o maior número de assentos nas eleições de Fevereiro, o partido não conseguiu formar governo e alegou que o seu mandato tinha sido roubado.

Imran Khan está preso desde agosto de 2023 e enfrenta inúmeras acusações, incluindo corrupção e traição. Bushra Bibi também foi preso durante nove meses sob acusações de corrupção antes de obter fiança em outubro.

O Ministro do Interior, Mohsin Naqvi, culpou Bushra Bibi por orquestrar os distúrbios em Islamabad. “A perda de vidas e os danos econômicos nos últimos dias estão diretamente sobre seus ombros”, disse Naqvi na terça-feira.

O líder do PTI, Sayed Zulfi Bukhari, recusou-se a comentar os próximos passos do partido, dizendo que estava concentrado em lidar com as vítimas.

Mas Benazir Shah, uma analista política baseada em Lahore, disse que, neste momento, lançar mais um protesto em grande escala pela libertação de Imran Khan parece fora de questão para o PTI.

“No futuro, a PTI precisará recalibrar sua estratégia. Um caminho potencial seria construir alianças com outros partidos políticos, bem como com movimentos populares que partilham queixas contra o Estado. Um protesto unificado centrado em questões sociais ou de direitos humanos poderia ajudar a gerar um impulso nacional”, disse Shah à Al Jazeera.

A porta-voz do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, Rana Ihsaan Afzal, rejeitou as acusações de força excessiva, acusando os apoiadores do PTI de portar armas.

“Temos policiais feridos a bala, o que indica que os manifestantes estavam armados”, disse Afzal. Ele acrescentou que o governo ofereceu repetidamente locais de protesto alternativos, mas o PTI violou as ordens do Tribunal Superior de Islamabad ao realizar um comício na cidade.

“Este não foi um protesto pacífico. Eles queriam violência e usaram-na como tática para ganhar simpatia”, disse ele.

Mas analistas dizem que o mais recente revés nos protestos do PTI demonstra, mais do que qualquer outra coisa, a sua falta de liderança.

O analista Talat Hussain disse que a confiança do partido na campanha publicitária das redes sociais vacilou quando testada no terreno. “Ontem à noite, o PTI aprendeu que a política é mais do que narrativas online”, disse ele à Al Jazeera.

Ahmed Ijaz, um observador político em Islamabad, questionou a saída abrupta de Bushra Bibi e Gandapur, argumentando que as suas ações aprofundariam as divisões dentro do partido.

“A forma como abandonaram os apoiantes em D-Chowk prejudicará a capacidade do partido de formular os seus próximos passos”, disse ele.

No entanto, observadores políticos afirmaram que os acontecimentos desta semana também lançaram uma sombra sobre a credibilidade do governo.

“O uso da força pelo governo provavelmente serviria de exemplo para dissuadir futuros protestos”, disse Shah. “No entanto, esta abordagem pesada corre o risco de sair pela culatra nos próximos dias e expõe o fracasso do atual governo em dialogar ou em acalmar as questões.”

Zaigham Khan, o analista baseado em Islamabad, não ficou surpreso com a resposta do governo.

“Este é o governo mais impopular”, disse ele, apontando para as alegações de fraude nas eleições de Fevereiro que atormentaram a administração de Sharif nos últimos nove meses. “Portanto, qualquer tentativa vista como perturbando o carrinho de maçãs, eles não tinham dinheiro para isso e os perseguiam com muita força.”