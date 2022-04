Chico Batista nomeia mais dois com salário de R$1,5 e R$2,3 mil

EDIVALDO DA COSTA LUCENO e ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO LIMA foram nomeados nesta terça-feira, 12. O primeiro nomeado destina-se ao gabinete do vereador Luzivaldo de Jesus Araújo, “Lulu Neri”, e o segundo para Gerente de Departamento da Câmara Municipal.

As nomeações estão assinadas pelo presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Feitoza Batista (PDT), Chico Batista, conforme constam no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.264, de 12/04/22, às fls. 51 (veja aqui).

As nomeações seguem a nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, que “Faz alteração da Lei 846/2015 e revoga parcialmente a Lei 710/2011 na Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao Plano de Classificação Empregos e Salários do Poder Legislativo Municipal”.

A Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, não prevê exigência de nível superior ou nível técnico como critério à posse e exercício dos cargos. O Presidente da Câmara nomeou conforme sua escolha pessoal e do vereador Luzivaldo de Jesus Araújo, “Lulu Neri” (veja aqui).