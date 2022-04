Chiquinho R7 parabeniza todos os jornalistas do Acre

O web-repórter investigativo Chiquinho R7, hoje consagrado o Melhor do Acre, por oito anos consecutivos, considerado o “Menino de Ouro” do Governador Gladson Cameli, dá um show como produtor de conteúdo virtual na internet.

Francisco, que nasceu nas barrancas do Rio Envira, na divisa do Acre com Amazonas, por meio de muita dificuldade venceu na vida, e hoje brilha no céu do Acre.

Nesta quinta-feira, 07, R7 parabenizou todos os jornalistas do Acre, pela passagem do Dia do Jornalista