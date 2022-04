Vereadores de Tarauacá gastaram mais de R$ 2 milhões em 2021

Informações constam no Portal da Transparência, com descrição e nota de empenho das referidas despesas, como diárias, salários, pagamentos de locação de veículo, combustível e advogados.

No ano de 2021, os vereadores da Câmara do Município de Tarauacá, gastaram R$ 2.365.234,98 milhões de reais, em diversos pagamentos tanto para pessoas físicas como empresas.

O presidente FRANCISCO FEITOZA BATISTA, “Chico Batista” (PDT), é o responsável pelo orçamento da Casa. Entretanto, as despesas são autorizadas tanto pelo presidente da Casa quanto pela Mesa Diretora, no caso, formada pelo vice-presidente LUZIVALDO DE JESUS ARAÚJO (PSD), pelo 1º Secretário da Mesa Diretora, JOSÉ MANOEL DOURADO DE OLIVEIRA, “Manoel Monteiro” (PCdoB), e pelo 2º Secretário, MANOEL JERÔNIMO BENTO DA SILVA, “Dikim” (MDB).

Estima-se que os pagamentos são autorizados pelo presidente e 1º secretário, na forma da regra estabelecida no Regimento Interno da Câmara.

Os demais vereadores, MARIA GLECIANE SILVA DE LIMA (DEM), NERIMAR CORNELIA DE JESUS LIMA, “Veinha” (PDT), VALDOZINHO VIEIRA DO Ó, “Valdor do Ó” (PSDB), ARIFE REGO ELEAMEN (PSDB), JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, “Zé Prego” (PSDB), PEDRO CLAVER DE SOUZA FREIRE (PSD), não autorizam o pagamento de despesas, porém, geram despesas com o exercício do mandato.

No caso das despesas realizadas no ano de 2021, estas incluem o pagamento dos salários dos servidores e subsídios dos vereadores, material de expediente, energia, gasolina, telefone, escritório de contabilidade, escritório de advogado, despesas de INSS, compra de caminhonete, locação de veículo, despesas com diárias, sistema informatizado, dentre outras.

Os dados são públicos e as informações estão disponíveis no Portal da Transparência.