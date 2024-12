China critica venda de armas dos EUA a Taiwan e visita do presidente Lai ao Havaí | Notícias de política

Pequim apresenta ‘sérios protestos’ junto aos EUA, dizendo que ‘condena veementemente’ a escala do líder taiwanês no Havaí, Guam.

A China prometeu “contramedidas resolutas” após a decisão dos Estados Unidos de aprovar mais vendas de armas para Taiwanpoucas horas antes de o presidente da ilha, William Lai Ching-te, fazer um trânsito pelo estado do Havaí, o que irritou ainda mais Pequim.

Num comunicado divulgado no domingo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que a venda de armas dos EUA a Taiwan envia “um sinal errado” às forças de independência de Taiwan na ilha e prejudica as relações EUA-China.

“A China acompanhará de perto os desenvolvimentos e tomará medidas resolutas e fortes para defender a soberania e a integridade territorial da nossa nação”, acrescentou.

Os EUA são obrigados por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender, apesar da falta de laços diplomáticos formais entre Washington e Taipei, para constante ira de Pequim.

Taiwan rejeita as reivindicações de soberania da China.

O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda potencial, no valor estimado de US$ 385 milhões, de peças de reposição e suporte para jatos F-16 e radares para Taiwan, horas antes de Lai iniciar sua viagem a três nações do Pacífico, com escalas no Havaí e no território dos EUA. de Guam.

Num comunicado separado emitido por um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros no domingo, a China disse que “condenava veementemente” os EUA por “organizarem” a escala de Lai, durante a qual foi recebido pelo governador do Havai, Josh Green.

O comunicado acrescenta que “apresentou sérios protestos junto aos EUA”.

O ministério acrescentou que se opõe firmemente a qualquer intercâmbio oficial entre os EUA e Taiwan.

A China, que vê Taiwan governada democraticamente como seu próprio território e a questão mais importante nas suas relações com Washington, não gosta muito de Lai, chamando-o de “separatista”.

Durante o trânsito de Lai no Havai, ele visitou o USS Arizona Memorial em Pearl Harbor, durante o qual disse que os EUA e Taiwan deveriam “lutar juntos para evitar a guerra”.

“A paz não tem preço e a guerra não tem vencedores”, disse ele.

Parecendo relaxado com uma camisa havaiana, Lai recebeu o “tratamento de tapete vermelho” na pista do aeroporto internacional de Honolulu, de acordo com seu gabinete, que disse que foi a primeira vez que um presidente taiwanês recebeu tal recepção.

Ele foi recebido pelo Governador Green e também por Ingrid Larson, diretora administrativa em Washington do Instituto Americano em Taiwan (AIT).

No seu primeiro discurso público da viagem de uma semana, Lai disse estar “grato” aos EUA pela sua ajuda para ajudar a garantir o sucesso da viagem.

Depois do Havaí, Lai visitará os aliados de Taiwan, o Ilhas MarshallTuvalu e Palau – as únicas nações insulares do Pacífico entre os 12 países que reconhecem a reivindicação de Taiwan à condição de Estado.