Resultado da Dia de Sorte 995 de hoje, sábado (30/11/24)

A renúncia de Louise Haigh ao cargo de secretária dos transportes do Reino Unido trouxe um novo escrutínio ao governo do primeiro-ministro Keir Starmer, marcando a primeira saída do gabinete desde a vitória trabalhista em julho de 2024.

Haigh, uma figura-chave por trás do projeto de lei de nacionalização ferroviária do partido, renunciou ao cargo depois que uma condenação por fraude de uma década ressurgiu.

A sua demissão aumenta os desafios crescentes para Starmer, cujo governo já se debate com o declínio da aprovação pública.

Quem é Louise Haigh e por que ela renunciou?

Haigh, de 37 anos, era o membro mais jovem do gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer e secretário de transportes do Reino Unido desde a vitória trabalhista em julho de 2024.

Membro trabalhista de longa data no parlamento desde 2015, Haigh subiu na hierarquia sob Jeremy Corbyn e Starmer. Ela impulsionou a agenda trabalhista de nacionalização ferroviária, que foi aprovada no Parlamento no início de novembro.

Ela renunciou em 29 de novembro, depois que uma condenação por fraude de uma década ressurgiu.

Os amigos de Haigh dizem que em 2013, após um assalto “aterrorizante”, ela não conseguiu encontrar o telefone do trabalho na bolsa e denunciou-o à polícia como roubado. A empregadora de Haigh, Aviva, uma seguradora privada, forneceu-lhe um novo celular.

Mais tarde, Haigh descobriu o telefone desaparecido em uma gaveta e ligou-o para verificar as mensagens, dizem seus amigos. No entanto, ela não notificou as autoridades de que encontrou o telefone. Quando o sinal do celular foi captado pela companhia telefônica, eles alertaram a polícia, que então pediu a Haigh que entrasse e prestasse depoimento.

O cronograma exato desses eventos não é claro, mas Haigh se declarou culpada de fraude por falsas declarações em 2014. Ela recebeu dispensa sem qualquer ação adicional contra ela.

Enquanto isso, Aviva teria investigado pelo menos um outro telefone desaparecido, suspeitando que Haigh estava procurando modelos mais novos – uma afirmação que seus aliados negam. Haigh acabou demitindo-se da Aviva, sentindo que a investigação era injusta.

Embora ela tenha dito que não notificou a polícia sobre a descoberta do telefone foi um erro, a divulgação pública da acusação levantou questões sobre a sua adesão aos padrões de ética do governo.

Quando Haigh entrou no gabinete em julho, ela não mencionou a condenação à equipe de propriedade e ética do governo. No entanto, apenas lhe foi questionada sobre as condenações não cumpridas, que são os processos de reabilitação na sequência de uma condenação criminal que ainda estão a ser cumpridas.

Haigh afirmou ter informado Starmer sobre a acusação quando ela se juntou ao seu gabinete paralelo, mas Downing Street não confirmou isso.

Numa declaração antes da sua demissão, Haigh disse que “sob o conselho do meu advogado, declarei-me culpada – apesar de ter sido um erro genuíno do qual não obtive qualquer ganho”.

Numa carta de demissão, publicada por Downing Street, Haigh disse que queria evitar ser uma “distração” para o governo.

“Continuo totalmente comprometida com o nosso projeto político, mas agora acredito que será melhor servido se eu o apoiar de fora do governo”, escreveu ela.

Poucas horas depois, Starmer anunciou Heidi Alexander, 49, como substituta de Haigh.

Alexander, ministro sênior do Ministério da Justiça, também foi vice-prefeito de Londres para transportes entre 2018 e 2021.

Este é o primeiro escândalo desde que Starmer se tornou primeiro-ministro?

Esta é a primeira demissão do gabinete de Starmer desde que os Trabalhistas assumiram o poder em julho, mas não a primeira controvérsia sob a sua liderança.

O governo trabalhista de Starmer enfrentou reações adversas em relação a políticas como o corte no pagamento de combustíveis aos idosos e a imposição de grandes aumentos de impostos, bem como críticas crescentes pela nomeação de partidários leais para cargos na função pública, levantando preocupações sobre a imparcialidade.

Um recente Investigação POLÍTICA revelou que Emily Middleton, diretora geral temporária de Design de Centro Digital do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia, e Ian Corfield, que renunciou ao cargo de funcionário da chanceler Rachel Reeves em agosto, foram promovidos a altos escalões do serviço público, apesar ambos tendo trabalhado para o Partido Trabalhista na oposição e tendo estado envolvidos em doações a figuras partidárias.

O Institute for Government (IfG), um grupo de reflexão independente britânico, também acusou os trabalhistas de minar o recrutamento e a ética baseados no mérito, ao contornarem os processos tradicionais de nomeações políticas.

“Isso prejudica o princípio do mérito – fundamental para uma função pública imparcial – se os ministros parecem dar empregos livremente a aliados políticos sem concorrência justa e aberta. O processo de exceções deveria ser apenas isso – excepcional. Não deveria ser uma porta dos fundos para nomeações políticas”, disse Hannah Whitediretor e CEO do IfG, em agosto.

White sugeriu que o governo deveria ter nomeado estrangeiros politicamente alinhados como conselheiros especiais (SpAds) ou conselheiros políticos (Pads), funções tradicionalmente utilizadas para nomeados políticos no governo britânico.

O governo de Starmer também enfrentou reações negativas dos agricultores devido às alterações nos impostos sobre heranças e das empresas relativamente ao seu primeiro orçamento, que introduziu os maiores aumentos de impostos numa geração, visando as empresas e os ricos.

Foi também lançada uma petição no Reino Unido apelando a outras eleições gerais, uma vez que o Partido Trabalhista “voltou atrás nas promessas” que fez antes das últimas eleições. Com quase 3 milhões de assinaturas, o Parlamento do Reino Unido debaterá a petição no parlamento no dia 6 de janeiro.

Quais têm sido as reações?

Houve reações mistas à renúncia de Haigh.

Starmer agradeceu a Haigh por suas contribuições, especialmente para que as ferrovias do país voltassem à propriedade pública. No entanto, os observadores dizem que a brevidade da sua resposta indicou alguma distância entre ele e o seu ex-ministro.

O Partido Conservador da oposição saudou a demissão de Haigh como a “coisa certa a fazer”, mas criticou a decisão de Starmer de nomeá-la, apesar de estar ciente da sua condenação passada.

“A responsabilidade recai agora sobre Keir Starmer de explicar esta óbvia falha de julgamento ao público britânico”, disse um porta-voz do Partido Conservador em comunicado.

Vários observadores, no entanto, também consideram injusto o tratamento de Haigh, especialmente em comparação com a forma como as controvérsias de outros ministros foram tratadas.

“A renúncia de Louise Haigh estabelece um padrão ridiculamente baixo para o serviço de gabinete. Agora estamos dizendo que não pode haver reabilitação para ninguém na vida pública que tenha cometido o menor dos delitos”, escreveu o comentarista Dan Hodges no X.

Um porta-voz do Partido Conservador disse que Louise Haigh “falhou em se comportar de acordo com os padrões esperados de um parlamentar”, já que ela não deu uma festa de bloqueio, intimidou um funcionário público, deu um contrato de EPI ao seu companheiro, apareceu em reality shows na TV em vez de fazer seu trabalho ou quebrou a economia pic.twitter.com/IJd0FaJLGc – Tenho novidades para você (@haveigotnews) 29 de novembro de 2024